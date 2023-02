Viterbo – Le congratulazioni della sindaca a Paolo Mattioli alla guida dei festeggiamenti di Pianoscarano

VITERBO – Nei giorni scorsi, presso il comitato festeggiamenti Pianoscarano, si è svolta una riunione di tutti i soci per eleggere il nuovo presidente in sostituzione dell’amato Giancarlo Sabatini. La carica di presidente del comitato festeggiamenti è andata all’affabile e volenteroso Paolo Mattioli.

A lui gli auguri della sindaca Chiara Frontini e l’amministrazione: “Abbiamo appreso con immenso piacere la nuova nomina di Paolo Mattioli che avrà l’onore di prendere in carico il meraviglioso lavoro che per anni è stato seguito dall’amato Giancarlo Sabatini, anima del comitato e persona dalle grandi qualità umane. Le più sincere congratulazioni al nuovo presidente Mattioli, con l’augurio di una ancora più proficua collaborazione per le future iniziative per la Città di Viterbo“.

