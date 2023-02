Viterbo – L’Università della Tuscia apre le porte a matricole e famiglie: le novità di quest’anno

Open day a Viterbo e Civitavecchia per conoscere laboratori, docenti, tutor e associazioni studentesche. Test d’ingresso gratuito e on line

VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia è pronta ad accogliere le nuove matricole e le loro famiglie nel suo Open Day, che si terrà dal 28 febbraio al 2 marzo 2023. L’evento rappresenta un’opportunità importante per scoprire la nuova offerta formativa dell’Ateneo viterbese, visitare strutture e laboratori, conoscere docenti, studenti tutor, personale tecnico-amministrativo e per incontrare le associazioni studentesche. Sarà possibile anche raccogliere informazioni sulle numerose iniziative volte a sostenere le famiglie: sussidi, esoneri e borse di studio per studenti meritevoli o in condizioni di disagio. Nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, sarà possibile sostenere i test di ingresso gratuitamente e on line.

Con 25 corsi di laurea triennale, 22 corsi di laurea magistrale e 2 corsi a ciclo unico, l’Università della Tuscia presenta un’ampia offerta per gli studenti che cercano una formazione universitaria di qualità.

Le novità di quest’anno

Corso di laurea triennale in collaborazione con l’Università di Roma Tre in “Scienze dell’educazione”, il corso di laurea professionalizzante in “Tecniche per la bioedilizia” a Viterbo, il corso di laurea triennale interateneo con l’Università Sapienza di Roma in “Economia dell’innovazione” presso il Polo Rieti. Inoltre, sono stai implementati anche due nuovi corsi di laurea magistrale internazionali erogati interamente in lingua inglese: “Plant biotechnology for food and global health” e “Marine biodiversity and biotechnology”, quest’ultimo presso il polo di Civitavecchia.

L’evento inizierà il 28 febbraio alle 9:30 presso la sede di Santa Maria in Gradi. Dopo i saluti del rettore, del sindaco e del presidente della Provincia, seguirà la presentazione dell’Università e dei suoi servizi.

Durante la mattinata le future matricole potranno visitare gli stand nei chiostri, dove verrà presentata l’offerta formativa dei corsi di laurea, i servizi offerti agli studenti e alle famiglie e dove saranno disponibili info point e servizi, incluse le numerose possibilità di percorsi che prevedono un periodo di studio all’estero.

Presso il Chiostro Medievale sarà organizzato un aperitivo come evento di incontro tra le future matricole, il rettore e il personale docente. Inoltre, sarà possibile prenotare il pranzo alla Mensa DiscoLazio in Piazza San Sisto.

Nel pomeriggio sono previste le visite e le presentazioni dei Corsi di Laurea presso le varie sedi dell’ateneo nella città di Viterbo raggiungibili con il servizio di bus navetta dedicato.

Il 1° marzo l’open day si sposta a Civitavecchia dove verrà presentata l’offerta formativa erogata presso questo importante polo didattico dell’Ateneo.

Il 2 marzo, sarà possibile visitare i Centri di Ateneo, come l’Orto Botanico, l’Azienda Agraria, il Sistema Bibliotecario e il Sistema Museale.

Maggiori informazioni e i moduli di iscrizione e prenotazione delle visite sono disponibili all’indirizzo web https://unitusorienta.unitus.it/open-day-2023/.

