Viterbo – Ondata di furti, Pro Loco: “La sensazione è di non essere al sicuro”

LEGGI TUTTO VITERBO – Da diversi mesi la città è attraversata da una diffusa microcriminalità che sta prendendo di mira qualsiasi quartiere, non solo i più noti alle cronache come San Faustino e Sacrario da monitorare con attenzione, ad essere presi di mira con furti ad autovetture ed attività commerciali anche le zone alte della città.

Giovedì notte l’ennesimo scasso e furto alla Cantina dei Papi di via Cardinal la Fontaine per un bottino da un migliaio di euro.

“Due mesi fa abbiamo tristemente inaugurato con il secondo furto (stavolta con scasso della porta) un’ondata di furti ai danni delle attività del centro storico”. Inizia così il post comparso nelle scorse ore sulla pagina Facebook della Pro Loco di Viterbo e che descrive quella che sta diventando una grave emergenza per la sicurezza nel centro storico della città.“Pochi giorni fa a farne le spese il ristorante Olio d’Oliva, in via San Lorenzo, di Stefano. – si legge ancora – La scorsa notte il furto ai danni di Andrea alla Cantina dei Papi in Via Cardinal La Fontaine”. E poi, “oltre alla crisi economica, i furti e la sensazione di non essere al sicuro non sono cosa piacevole. Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà agli amici e vicini che stanno continuando a vedere violate le loro attività augurandoci che si possano adottare provvedimenti che rendano il centro storico più sicuro. Condizione base per qualunque tipo di discorso, iniziativa, programma riguardante il centro storico”.