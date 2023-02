Viterbo – Si festeggia il Carnevale in città e fuori, a Roma per la prima volta Sabor Brasil

Le strade viterbesi sono pronte a riempirsi di musica, coriandoli, colore e tanta voglia di divertimento

VITERBO – Ultimi festeggiamenti in onore di re Carnevale, i più sentiti e partecipati di sempre dopo tre anni di stop forzato. La provincia viterbese è pronta a salutare l’evento che precede la Quaresima, periodo in cui storicamente non era permesso mangiare carne, da qui la definizione di “grasso” per indicare i giorni salienti del Carnevale, gli ultimi in cui si può essere carnivori, con maschere, musica, cibo e incontenibile voglia di divertimento da riversare nelle strade.

A Viterbo sabato 18 febbraio 2023 alle ore 15 i carri allegorici e gruppi mascherati partiranno da Piazza San Sisto (Porta Romana) e da lì proseguiranno su via Garibaldi, Piazza Fontana Grande, via Cavour, Piazza del Plebiscito via Ascenzi e fare l’ultima tirata su via Marconi con gran finale in Piazza Verdi, dove, come da tradizione, ad aspettare tutti, un palco con musica e intrattenimento per cantare e ballare fino alla sera.

Ronciglione

Domenica 19 Febbraio 2023, grandioso Corso di Gala. Si inizierà alle ore 11 con l’apertura del “Carnival street artist show” Festival degli artisti di strada, tra rappresentazioni goliardiche, stand dei prodotti tipici e gastronomici, banda cittadina, parata storica degli Ussari e alle 16 maschere, carri allegorici, gruppi mascherati e bande folcloristiche..

Acquapendente

Sabato 18 Febbraio veglione di Carnevale con il Gruppo “Ladri di Monnalisa” a cui seguirà il dj set con Francis JJ, Andrea Spadaccia e Alessandro Costa. Domenica 19 febbraio seconda sfilata di maschere con leccornia gastronomiche e tradizionali, come le fregnacce da spadellare. Alle ore 18.30 fiaccolata e falò di Re Carnevale.

Civita Castellana

Sfilata di carri allegorici domenica 19 febbraio, martedì 21 e domenica 26, quando si terrà anche la cerimonia conclusiva dei festeggiamenti.

Montefiascone

Tutti in strada per l’edizione 2023 del Carnevale di Montefiascone quando a partire dalle ore 15:00, di domenica 19 febbraio, sfileranno, per le vie principali, gli splendidi quattro carri allegorici alternati da gruppi in costume e da semplici maschere.

A Roma per la prima volta si festeggia il carnevale bahiano, domenica 19 Febbraio dalle 12 a tarda sera, la prima edizione di SABOR BRASIL presso lo “Snodo Mandrione” vi permetterà di scoprire i sapori, i ritmi e i colori del Carnevale Salvador de Bahia con spettacoli, Laboratori di teatro, Capoeira, Contest, Area giardino per giochi e molto altro (leggi tutto).

Vittorio Rienzo