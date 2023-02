Viterbo – Stefano Bonaccini in città in vista del voto di domenica

Appuntamento stasera al Balletti Park Hotel

VITERBO – Concluso il primo round del congresso del Partito democratico, con le elezioni nei circoli, il prossimo 26 febbraio toccherà ai gazebo, dove si sfideranno Stefano Bonaccini e Elly Schlein, fuori dalla corsa invece Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Questa sera proprio in vista dell’appuntamento elettorale Stefano Bonaccini sarà alle 21 al Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino in via Umbria 2, insieme al consigliere regionale Enrico Panunzi.

Il presidente dell’Emilia Romagna, nei 48 circoli della Tuscia in cui gli iscritti al Pd hanno votato ha totalizzato il 63,3% delle preferenze, ora l’ultimo traguardo, quello di domenica 26 febbraio 2023, con il voto dei cittadini che decreterà il nuovo segretario del Partito Democratico.

Vittorio Rienzo