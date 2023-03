Viterbo – “Unitus For Talent 2”, 14 borse di studio per giovani laureati

L’Università della Tuscia sostiene gli studenti più meritevoli, laureatisi nel percorso di laurea triennale

VITERBO – L’Università della Tuscia apre il bando “Unitus For Talent 2” per la concessione di 14 borse di studio a favore di laureati triennali, nel quadro del suo programma di promozione del merito e di incentivazione per i giovani a intraprendere un percorso di studio universitario.

Il progetto ha come obiettivo quello di sostenere gli studenti più meritevoli, laureatisi nel percorso di laurea triennale dal 01.10.2022 – 15.03.2023, con un “bonus formazione per il merito” di 500 euro, indipendentemente dal reddito familiare.

Il bando è consultabile sul sito web dell’Università della Tuscia, all’indirizzo:

https://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1

mette a disposizione le 14 borse di studio a favore di studenti che abbiano conseguito, entro tre anni, il diploma di laurea nell’anno accademico 2021/2022, riportando una votazione di 110 e lode o 110 e che si iscrivano, per l’anno accademico 2022/2023, in uno dei corsi di laurea di secondo livello (laurea magistrale), erogati dall’Università degli Studi della Tuscia.

Il Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, ha espresso grande soddisfazione per l’adozione di questa importante misura di sostegno, che dimostra l’impegno degli organi di governo dell’ateneo a premiare il merito, valorizzare l’impegno e sostenere le ragazze e i ragazzi meritevoli.

In un momento in cui l’accesso all’istruzione superiore è spesso condizionato da fattori socio-economici, l’iniziativa dell’Università della Tuscia assume un particolare valore concreto, offrendo a giovani brillanti la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi e realizzare i propri progetti di formazione e di crescita personale.

Gli studenti interessati al bando possono presentare la domanda di partecipazione entro il 15 marzo 2023, l’ateneo individuerà i destinatari delle borse di studio sulla base del merito accademico e delle motivazioni espresse nella domanda di partecipazione, garantendo il massimo livello di trasparenza e di equità nella procedura di selezione.

