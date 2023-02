Viterbo – Università degli Studi della Tuscia: bandito il percorso formativo 5 CFU per il personale docente della scuola

VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia ha aperto le iscrizioni per il percorso formativo in attuazione dell’art. 18 del D.M. del 28 aprile 2022, n. 108, riservato al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella L. 23 luglio 2022, n. 106.

Il percorso formativo erogato da Unitus si svilupperà in 40 ore di attività equivalenti a 5 crediti formativi universitari (CFU), rivolte alla formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica e formativo-professionale (Didattica e Pedagogia Speciale), organizzativa e istituzionale-sociale (Sociologia Generale) ed all’elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (Pedagogia Sperimentale).

Il contributo di iscrizione al corso è pari a 146,00 euro (comprensivo dell’imposta di bollo di 16,00 euro). Coloro che si trovano in situazione di disabilità pari o superiore al 66%, o con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/1992, hanno diritto all’esonero dal pagamento del contributo di iscrizione e versano esclusivamente l’imposta di bollo.

L’iscrizione al corso è compatibile con lo svolgimento dell’anno di prova e con la contemporanea frequenza di master, corsi di perfezionamento, dottorati e corsi di laurea o specializzazione.

Le lezioni si terranno in modalità mista. Il primo e l’ultimo incontro saranno organizzati in presenza, gli altri online, in modalità sincrona o asincrona. L’avvio delle attività didattiche e il relativo calendario saranno pubblicati quanto prima sulla pagina web dell’Università degli Studi della Tuscia.

Le competenze acquisite saranno verificate con un esame orale che verterà sulla padronanza dei contenuti e dei riferimenti teorici, la capacità di rielaborazione critica, la chiarezza dell’esposizione e il dominio del linguaggio specialistico.

Le iscrizioni sono aperte dal 17 febbraio 2023 fino alle ore 12:00 del 15 marzo 2023 e possono essere presentate esclusivamente online seguendo le istruzioni del tutorial presente nell’allegato al bando di iscrizione (D.R. del 17 febbraio 2023, n. 110).

Per informazioni si può fare riferimento al centro LabForm dell’Università dalla Tuscia all’indirizzo labform@unitus.it tel. 0761/357824 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e al sito web di Ateneo alla pagina dedicata Percorso 5 CFU, all’indirizzo:

http://www.unitus.it/it/unitus/offerta-formativa1/articolo/percorsoconseguimento-5-cfu

valipomponi