Vítima de acidente de trânsito em Aracaju, repórter deixa hospital após 11 dias de internamento

Anderson Barbosa tratou uma perfuração no pulmão provocada por fraturas nas costelas e foi submetido a uma intervenção cirúrgica no punho. Jornalista Anderson Barbosa recebe alta médica

Arquivo Pessoal

O repórter da TV Sergipe Anderson Barbosa recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (18). Ele estava internado em um hospital particular, desde o dia 7 de fevereiro, quando foi vítima de um acidente de trânsito em Aracaju.

Durante os dias de internamento, Anderson recebeu tratamento para uma perfuração no pulmão provocada por fraturas nas costelas e foi submetido a uma intervenção cirúrgica no punho.

Equipe médica celebra alta de jornalista

Arquivo Pessoal

O acidente

Uma batida entre dois carros foi registrada no início da manhã do dia 7, no cruzamento entre as avenidas Augusto Franco e Gonçalo Rollemberg Leite (Saneamento), na Zona Sul de Aracaju.

Com o impacto, o carro do repórter, que estava a caminho do trabalho, subiu no canteiro central da Saneamento. O outro motorista não ficou ferido.

