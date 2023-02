Vítima de acidente de trânsito em Aracaju, repórter deixa UTI e é transferido para quarto de hospital

Segundo a família, Anderson Barbosa permanece internado para tratamento de uma perfuração no pulmão após uma fratura na costela e uma lesão no punho. Jornalista Anderson Barbosa deixa UTI e é transferido para quarto

O repórter da TV Sergipe Anderson Barbosa recebeu alta da UTI na manhã nesta sexta-feira (10) e foi transferido para um quarto, onde vai continuar hospitalizado para tratamento da saúde. Ele foi internado em um hospital particular de Aracaju após ter sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido na capital na última terça-feira.

Segundo a família, ele permanece internado para tratamento de uma perfuração no pulmão após uma fratura na costela e uma lesão no punho.

Ainda de acordo com a família, o quadro de saúde de Anderson é considerado estável.

O acidente

Uma batida entre dois carros foi registrada no início da manhã da terça-feira (7), no cruzamento entre as avenidas Augusto Franco e Gonçalo Rollemberg Leite (Saneamento), na Zona Sul de Aracaju.

Com o impacto, o carro do repórter, que estava a caminho do trabalho, subiu o canteiro central da Saneamento. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital. O outro motorista não ficou ferido.

