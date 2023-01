Vítima de acidente de trânsito em Araraquara morre depois de 15 dias internada

Antônio Côrrea era passageiro do veículo que se envolveu em um acidente de trânsito no dia 11 de janeiro, na Via Expressa. Sepultamento está marcado para às 13h deste sábado (28). Acidente na Via Expressa em Araraquara deixou três pessoas feridas

A cidadeon/Araraquara

Depois de 15 dias internado, morreu na Santa Casa de Araraquara (SP), na sexta-feira (27), Antônio Carlos Donizete Côrrea, de 58 anos, que era passageiro do veículo que se envolveu em um acidente de trânsito no dia 11 de janeiro.

A batida aconteceu Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa). Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves na colisão.

O velório de Côrrea começou às 10h deste sábado (28) no Velório Almeida e o sepultamento está marcado para 13h, no Cemitério São Bento.

Acidente

Segundo uma empresária que tem um comércio no local onde aconteceu o acidente, o motorista do carro relatou que seguia pela Via Expressa e, ao desviar de um motoqueiro, bateu em um poste, rodopiou na pista, atingindo a moto.

Houve um princípio de incêndio que foi contido por pessoas que estavam próximas ao local do acidente.

Uma das vítimas estava na moto e outras duas estavam no carro. Uma delas era Antônio Côrrea, que ficou retido nas ferragens, segundo os bombeiros.

