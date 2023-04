Vítima de infarto, esposa de vice-prefeito de Garça morre aos 65 anos

Mara Eliana Bottino Gigueira Peres era casada com Flávio Aparecido Peres. Ela foi enterrada na tarde deste sábado (1º). Mara Eliana Bottino Gigueira Peres era vice-presidente de uma das maiores empresas do país no ramo da automatização.

Facebook/Reprodução

A esposa do vice-prefeito de Garça (SP) morreu, na noite de sexta-feira (31), após sofrer um infarto fulminante. Mara Eliana Bottino Gigueira Peres tinha 65 anos. Ela trabalhava como educadora e empresária.

Em nota oficial, a prefeitura lamentou o falecimento de Mara. O prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, ainda decretou luto oficial de três dias na cidade.

Câmara Municipal de Garça se manifestou nas redes sociais

Facebook/Reprodução

A morte também foi divulgada em comunicado da empresa na qual Mara era vice-presidente.

“Nada que possamos escrever aqui vai ser digno de representar o que a sra. Mara Peres significa para nós, tampouco a grandeza da sua contribuição na construção da PPA. Um dia de muita tristeza, mas também de gratidão por ter em nossa história uma mulher tão brilhante. Descanse em paz, Dona Mara”, diz a postagem da empresa.

Mara Peres era reconhecida como uma empresária de sucesso no centro-oeste paulista

Facebook/Reprodução

A Câmara de Vereadores de Garça também se manifestou nas redes sociais.

“É com imenso pesar que a Câmara Municipal de Garça, em nome do Presidente Rodrigo Gutierres e de todos os vereadores, comunica o falecimento da Sra. Mara Eliana Bottino Gigueira Peres, esposa do Vice-prefeito, Flávio Aparecido Peres”.

O velório de Mara foi realizado no Cemitério Municipal de Garça, na manhã deste sábado (1º). Seu corpo foi sepultado no final da tarde, às 17h30.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200