Vítima de racismo derruba agressor com pontapés e socos; VÍDEO

Agressões verbais começaram no trânsito e terminaram em agressões físicas em posto de combustível de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Vítima de ofensas racistas parte para cima de agressor na Grande São Paulo

Um homem de 44 anos denunciou à polícia que foi vítima de racismo em uma estrada de Mogi das Cruzes. Flávio Faustino de Oliveira contou que estava na cidade a trabalho e que começou a ouvir as ofensas racistas de Laércio Elias Chamas ainda no trânsito.

Depois das agressões verbais, os dois pararam num posto, onde as ofensas seguiram e Flávio passou a dar socos e chutes em Laércio. O caso aconteceu na quarta-feira (22) e foi registrado como injúria com o agravante racial.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ouvir Flávio questionando Laércio, perguntando se o chamou de macaco e, em seguida, ele agride o homem. Um pouco atrás está a esposa de Laércio, que segura um spray de pimenta e lança um jato em direção a vítima de racismo.

Logo depois, aparece um vigilante também negro, que segura a vítima e o afasta do agressor. Então Laércio levanta e diz “macaco, macaco”. Flávio diz que vai chamar uma viatura e o casal responde “chama” e em seguida a esposa de Laércio xinga o homem.

O g1 tenta localizar a defesa de Laércio Elias Chamas.

Vítima de racismo derruba agressor com ponta pés e socos

Reprodução/Redes Sociais

Abalo

O motorista Flávio Faustino de Oliveira contou ao g1 que mora em Campinas e estava em Mogi das Cruzes a trabalho. Ele seguia pela Rodovia Mogi-Dutra quando cruzou com Chamas.

Segundo Oliveira, Chamas já estava discutindo com um carreteiro na pista da esquerda. “Ele estava segurando o carreteiro que queria passar. O carreteiro jogou para direita e eu fui para esquerda e ele continuou segurando. Eu buzinei. Eu só queria ir embora e mais nada.”

Oliveira afirmou que Chamas abriu passagem e ele seguiu. Mas depois Chamas emparelhou o carro, abriu o vidro e começou a fazer gestos obscenos. “Falei para o ajudante que ele queria arrumar confusão. Ele emparelhou comigo e abaixo o vidro da companheira dele e disse ‘vou te matar neguinho’. Automaticamente pensei em deixar ele ir embora. Segurei e ele emparelhou novamente e me chamou de macaco. E aí já subiu e fui atrás dele.”

O motorista destacou que não ia fazer nada queria apenas dizer para Chamas que não precisava ter feito nada na estrada. Mas quando ele desceu do carro, as ofensas continuaram. “Quando desci, ele começou ‘macaco, macaco’. E eu não tenho sangue de barata. Mesmo assim ele levantou e continuou me chamando de macaco. Cena lamentável. Em casa tá todo mundo chocado. Nunca pensei em passar por isso.”

Oliveira contou que a esposa de Chamas estava com spray de pimenta e espirrou o líquido nele e no ajudante. “Ela danificou o óculos do ajudante. Ele tirou o óculos para coçar o olho e jogou mais spray no olho. Ele foi do posto até a Marginal Tietê com olho fechado. Ele [Chamas] diz que ia pegar arma e dizia que era polícia e ia pegar arma no porta-malas. Mas depois entraram no carro e foram embora para o condomínio. Meu ajudante foi lavar o rosto e eu fui me acalmar um pouco. Explicar o que estava acontecendo.”

Oliveira reconhece que se não fosse o vigilante a situação poderia ser pior. “Agradeço o vigilante que teve a coragem e humildade em me segurar ali.” O motorista afirma que quando chegou em Campinas ligou para empresa que o orientou a registrar um boletim de ocorrência. “Eu tô acabado não sei como ser humano consegue humilhar.”

O vigilante Cloves Pereira Rios conta que estava no final do dia de trabalho e abastecia a viatura da empresa de segurança, quando a confusão começou. Apesar de ter conseguido apartar a briga, ele diz que também se sentiu ofendido pelas injúrias raciais. Rios trabalha na segurança do condomínio onde Laércio mora e acha que ele reconheceu a viatura e por isso parou no posto.

Segundo o vigilante, os envolvidos estavam muito nervosos. “O motorista indo para cima dele e começou a discussão. E eu naquela situação, ele chamando várias vezes de macaco, perdi a força. Não poderia fazer nada, eu sou negro. Não agi com emoção e sim com razão. Vi que o motorista estava muito nervoso. Na hora pensei em acalmá-lo e falei para ele não fazer nada porque o morador estava se condenando com as palavras dele. Entendo que ele ficou nervoso. Eu me senti ofendido também, foi difícil pra mim porque o morador continua. A esposa dele jogou spray de pimenta nos olhos do ajudante e no do motorista e cuspiu. Situação complicada. Eu agi como um cidadão”, relata o vigilante.

Rios afirma que nunca foi vítima de racismo, mas que já viu muitas situações parecidas. “Essa foi a pior. Eu estava envolvido e ouvi essas palavras macaco, cuspiu, vários palavrões usados por eles. É complicado. Várias vezes fui até o casal acamá-lo e ele afirmava que era macaco mesmo. Só pensei no rapaz, ele poderia estar assinando um homicídio, poderia ter matado. Ele estava nervoso. Não sou à favor da violência.”

Para o vigilante, a Justiça deve cuidar do caso. “Vamos ver o que a justiça vai fazer por essa agressão. Eu também me senti bastante ofendido mesmo.”

Boletim de ocorrência

Embora o caso tenha acontecido em Mogi das Cruzes, a vítima de racismo registrou o boletim de ocorrência na cidade de Campinas , onde mora.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que é motorista de uma empresa e transitava em Mogi das Cruzes e buzinou para um motorista, pedindo passagem. Ele contou que em seguida o motorista emparelhou com o carro dele e começou a fazer gestos obscenos e a chamá-lo de “neguinho”. A vítima disse que ignorou, mas o homem continuou a segui-lo e ofendê-lo. Como não aguentava mais as agressões verbais, a vítima parou em um posto de combustível na Estrada do Itapeti, perto de um condomínio, onde o agressor estava parado.

Neste momento, a vítima disse que o agressor passou a chamá-lo de “macaco e neguinho”, afirmando que iria matá-lo. A vítima disse ainda que a esposa do agressor tinha spray de pimenta e jogou um jato no rosto dele e de seu ajudante.

Assista a mais notícias

valipomponi