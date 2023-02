Vítima de tentativa de homicídio é internada com tiro na boca em Assis

Disparo acertou dentes e língua da vítima e projétil ficou alojado na nuca. Falta de testemunhas e impossibilidade de baleado dar depoimento atrapalham apuração inicial pela polícia. Um homem de 48 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (26) na Rua Vicente Fernandes Figueiredo, em Assis (SP), e precisou ser internado após levar um tiro na boca.

O projétil atingiu os dentes, a língua e ficou alojada na nuca dele, segundo o boletim de ocorrência.

Conforme o documento policial, o homem baleado foi internado na ala de emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Funcionários da unidade de saúde acionaram a Polícia Militar, por volta das 11h50, após o paciente dar entrada no local. A tentativa de homicídio, contudo, foi cometida por volta das 9h20.

Segundo a Polícia Civil, além do comunicado feito funcionários da UPA, não houve nenhum outro pedido de socorro relacionado ao caso. Como a vítima não tinha condições de falar, não foi possível obter detalhes sobre a autoria, motivação e circunstâncias do crime.

Um irmão da vítima foi quem informou onde o disparou foi feito, mas equipe de investigadores não encontrou resquícios de sangue no local, nem qualquer testemunha que tenha presenciado o crime.

Por isso não foi possível realização da perícia pela Polícia Técnico-Científica. O caso será investigado pela Polícia Civil.

