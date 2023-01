Vítima de vendedores de terrenos irregulares em Limeira relata prejuízo de R$ 42 mil: ‘acabou virando um pesadelo’

Segundo a polícia, pelo menos 60 pessoas foram enganadas e entregaram dinheiro aos golpistas. Dois suspeitos foram presos, mas vão responder em liberdade após pagar fiança. Dupla é presa suspeita por venda irregular de terrenos em Limeira

Uma vítima de vendedores de terrenos irregulares em Limeira (SP) relata que teve um prejuízo de R$ 42 mil com o golpe. Segundo a polícia, pelo menos 60 pessoas foram enganadas e entregaram dinheiro aos golpistas. Dois suspeitos foram presos na madrugada desta sexta-feira (27), após a polícia interromper uma reunião entre vendedores e compradores, mas vão responder em liberdade após pagar fiança.

“A gente comprou já na intenção de fazer algo, uma residência pra gente morar. Como a gente mora na cidade, aqui eu pago aluguel, então, assim, teve essa oportunidade. Pra gente, coube no nosso bolso. Eu falei assim: ‘então dá pra gente arriscar, né? Tentar’. Mas, agora, acabou virando um pesadelo pra gente aí”, relatou a vítima à EPTV, afiliada da TV Globo.

Seu pagamento foi feito com a entrega de um carro com valor estimado em R$ 32 mil e o restante em 24 vezes, em cheque. “Eles acabaram falando que pegavam os carros também e que tinham que avaliar esses carros pra ver o valor. Tanto é que meu terreno era R$ 65 mil e consegui pegar mais baixo, um pouco, por causa da entrada do carro”.

Ele relatou que começou a desconfiar quando viu que os vendedores não deixavam ninguém construirnos terrenos. Mas a comprovação veio quando o delegado Leonardo Burger, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Limeira chegou durante a reunião e anunciou aos compradores que tinham sido vítimas de golpe e deu voz de prisão aos suspeitos.

“O delegado ficou lá na porta, ninguém estava entendendo nada, a hora que ele desceu, que ele começou a falar e tirou o distintivo, aí eu vi que o negócio era mais grave do que a gente pensava. Aí eu já perdi toda a expectativa que pudesse dar certo isso daí”, conta a vítima.

Agora, com a intervenção das autoridades, sua esperança é ter o dinheiro de volta. “Eu espero que resolva isso daí ou, pelo menos, devolver o dinheiro que a gente investiu porque esse sonho não deu certo, mas a gente pode investir em outro sonho agora. Porque eu sou pai de família, trabalho, pago aluguel, então com esse dinheiro aí posso tentar comprar outra coisa pra sair do aluguel”.

A investigação e as prisões

Os policiais receberam a informação de que a reunião acontecia, foram até o local e encontraram um dos homens dando “explicações” para os compradores sobre a viabilidade do loteamento.

A assembleia foi interrompida e a situação irregular do loteamento foi comunicada aos presentes. De acordo com o boletim de ocorrência, os compradores chegaram a aplaudir a atuação dos policiais e dizer que estavam insatisfeitos com os responsáveis pela venda dos loteamentos.

Segundo eles, foram feitas promessas de que tudo estaria regular na Prefeitura de Limeira, e isso foi descumprido. Alguns chegaram a dizer que pediram o dinheiro de volta, mas que o homem informou que não devolveria o dinheiro a ninguém.

Os compradores apontaram um segundo homem que também estava na reunião como o corretor de imóveis que vendeu os lotes. Esse homem foi revistado e a planta do loteamento foi encontrada com ele.

Os dois homens foram presos em flagrante por parcelamento de solo e associação criminosa e a Polícia Civil segue investigando o caso, com documentos fornecidos pelas testemunhas. Ainda conforme os policiais, os suspeitos tentaram apagar conversas de celulares durante a ação.

As pessoas que compraram os lotes foram citadas no boletim de ocorrência e devem prestar depoimento durante as investigações.

Os dois presos foram soltos após pagamento de fiança e vai responder pelo caso em liberdade. Outras três pessoas foram qualificadas como investigados. No total, 25 testemunhas foram qualificadas no boletim de ocorrência sobre o caso.

