Vítimas das chuvas em Bertioga, SP, podem solicitar saque calamidade

Fabiana Figueiredo/G1

Os trabalhadores de Bertioga, no litoral de São Paulo, atingidos pelas chuvas, foram autorizados a solicitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. O benefício está disponível para moradores dos bairros Chácaras, Boraceia e Aldeia do Rio Silveira.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor máximo para retirada será de R$ 6.220 e o beneficiário não poderá ter realizado saques em um período inferior a 12 meses. O saque pode ser solicitado até 21 de maio, através do aplicativo FGTS.

Para fazer o pedido, será necessário baixar o aplicativo no celular e escolher a opção ‘Meus Saques’. Ao registrar a solicitação, o trabalhador precisará indicar uma conta de instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo e encaminhar uma foto do documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, será de cinco dias úteis. Mais informações podem ser encontradas no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207.

Vito Califano