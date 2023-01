Vítimas de acidente com 12 mortos em Tocantins voltavam de atendimento médico em Palmas

Bebê está entre os mortos. Van que bateu em caminhão é da Secretaria de Saúde de Almas, cidade a cerca de 290 km da capital. Acidente que deixou 12 mortos em Tocantins tem duas versões

Os 12 mortos no trágico acidente na TO-280, próximo a Natividade na noite desta quarta-feira (25), retornavam de atendimento médico em Palmas. De acordo com a prefeitura de Almas, a van que bateu de frente com um caminhão pertence à Secretaria de Saúde do município. Entre as vítimas estão quatro homens, sete mulheres e um bebê que morreram no local da batida. Dois homens também passageiros da van foram levados com vida para hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas.

Veja imagens do acidente ao final da reportagem.

Veja quem são as vítimas do acidente

O acidente aconteceu por volta das 20h40. Os corpos foram levados para o IML de Natividade, onde vão ser identificados e liberado para as famílias. Os nomes das vítimas foram divulgados pela Prefeitura de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital. Saiba quem são.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van que estava na faixa contrária. Segundo o major Anísio Vaz, subcomandante do Batalhão Rodoviário Estadual, há duas versões das causas do acidente. “A primeira versão seria de que o veículo da frente teria sinalizado pra que ele ultrapassasse, apesar de ser uma região de proibição de ultrapassagem. E a outra versão seria de que ele teria frenado bruscamente para não colidir com o veículo da frente, invadindo a pista contrária e vindo a colidir com a van.”

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a PM, um casal estava no caminhão. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento. Um advogado do motorista informou que ele deve se apresentar à polícia assim que possível pra prestar esclarecimentos.

Acidente na TO-280 próximo a Natividade deixou 12 mortos

Servidores de prefeitura entre mortos

Os bombeiros informaram também que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

Em entrevista ao Bom Dia Tocantins desta quinta-feira (26), o prefeito de Almas, Waguinho, lamentou as mortes e disse que há servidores públicos da cidade entre os mortos.

A Prefeitura de Almas informou que deslocou equipes para o local do acidente e para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, para acompanharem a liberação dos corpos. O prefeito informou, ainda, que está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.

Local do acidente entre van e caminhão que matou 12 pessoas

Bombeiros retiraram 12 corpos das ferragens em acidente na TO-280

Acidente na TO-280 deixou pelo menos 12 mortos e dois feridos

Van e caminhão bateram de frente na TO-280

