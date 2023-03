Vítimas de temporal no Litoral Norte de São Paulo, casal e filho são sepultados no MA

Vítimas eram da cidade de Rosário e o cortejo foi acompanhado com tristeza por amigos e familiares. Corpos de Suelen Cristina, o marido Jonatas Rocha e o filho do casal, Jonatas Gabriel, foram encontrados

Foram sepultados, na tarde desta quarta-feira (1), os corpos de Suelen Cristina, de 35 anos; o marido dela, Jonatas Rocha, de 32 anos; além do filho do casal, Jonatas Gabriel, de apenas um ano.

Todos foram soterradas após o temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo , na madrugada do dia 19 de fevereiro. Ao todo, foram 65 pessoas morreram da tragédia.

O sepultamento aconteceu em Rosário, a 75 km de São Luís, no Maranhão. Todos eram naturais de Rosário, mas moravam há alguns anos em São Paulo e, no dia da tragédia, estavam em São Sebastião para passar o feriado de Carnaval em uma casa de praia.

Todo o sepultamento foi acompanhado com muita tristeza por amigos e parentes pelas ruas de Rosário, onde, no último sábado (25), também foram sepultados os corpos de outros de outros dois maranhenses, após a tragédia no litoral paulista. Foram dos irmãos Joina Cristina Pereira Souza, de 16 anos, e Felipe Pereira Souza, de nove anos.

Inicialmente, os corpos de Joina e Felipe deveriam ter chegado ao Maranhão na quarta-feira (22), mas, segundo parentes das vítimas, como o corpo de Felipe Pereira não tinha documento de identificação, foi necessário realizar um exame utilizando as impressões digitais para identificar o menino.

