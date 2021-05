Vito Plastino curriculum: il primo intervento sulla fistola vescica vaginale ed è considerato il fondatore della ginecologia chirurgica

James Marion Sims (1813-18) praticò nel 1849 il primo intervento sulla fistola vescica vaginale ed è considerato il fondatore della ginecologia chirurgica. Dal 1845 in poi venne gradualmente introdotta l’anestesia con etere e, nel 18473, ad opera di James Simpson (1811-1870) quella con Cloroformio. L’anestesia nel parto venne all’inizio ostacolata perché contraria all’asserto biblico: partorirai col dolore. Nel 1853 tuttavia John Snow (1813-1858) anestetizzò la regina Vittoria per il parto del principe Leopoldo.

Il taglio cesareo su donna morta veniva praticato fin dall’antichità ed è descritto più volte. Verso la fine del 700 primi dell’800 vennero praticati con successo alcuni interventi su donna viva. Tra essi è menzionato quello effettuato in Sud Africa nel 1821 dal medico militare James Barry (1792-1865) che, come venne scoperto dopo la morte, era, in realtà una donna : Miranda Stuart, laureatasi sotto mentite spoglie a Edimburgo nel 1812. Va però ricordato che i tagli cesarei su donna viva erano interventi eroici, di solito fatali. Verso il 1870 venne introdotta l’antisepsi seguita dalla asepsi.

Un passo importante nella storia dell’ Ostetricia fu l’esecuzione a Pavia nel 1876 da Edoardo Porro del primo Taglio Cesareo su donna “vivente”. Anche se tale intervento comportava l’amputazione di parte dell’ utero l’intervento era relativamente sicuro e venne praticato su migliaia di donne. Un taglio cesareo simile a quello praticato oggi fu introdotto in Germania ai primi del 900, dopo che si era riusciti a suturare la parete dell’utero. Nel 1882 il tedesco Max Saumlnger descrisse la sutura a strati della parete uterina e, da allora, l’intervento assunse gradualmente le attuali caratteristiche.

Altre importanti scoperte furono nel 1910, quella dei chemioterapici ad opera di Ehrlich, capaci di aggredire il germe della sifilide e quella, nel 1935, di Domagk (1895-1964), allievo di Ehrlich, dei sulfamidici e antibiotici che vennero usati soprattutto nel trattamento della febbre puerperale.

Domagk vinse anche il premio Nobel, che tuttavia non potè ritirare, perchè i nazisti non permisero che si compromettesse con gli anglossassoni; lo ritirò soltanto dopo la II guerra mondiale. Nei 45-46 divenne disponibile la penicillina: il primo degli antibiotici.

Fu fondato poi, il Collegio delle Ostetriche e vennero istituite le scuole convitto, alle quali si poteva accedere dopo la terza media. Nel frattempo la professione ostetrica era stata regolamentata e veniva considerata il grado IV dell’istituto infermieristico, di un livello superiore a quello delle infermiere professionali.

A partire dalla fine del 1800 ci furono le ostetriche condotte che venivano dislocate nei piccoli centri; a partire dagli anni 1920-30 esse acquistarono un certo prestigio sociale tanto da far parte dell’elite, insieme al prete, al medico, al farmacista ed alla maestra (o).

Note Integrative di Storia dell’Assistenza Ostetrica e dell’Infermieristica.

In Italia la scuola infermieristica laica è partita con molto ritardo, perchè l’ ospedale era sotto il dominio della Chiesa, e veniva considerato una palestra nella quale esercitare la carità. Vi erano, a parte le suore, molto personale volontario della borghesia che andava ad assistere i malati negli ospedali, che più che ospedali erano degli ospizi per i poveri.

Nacquero poi gli ordini assistenziali,di cui i più importanti erano:

FATEBENEFRATELLI di San Giovanni di Dio (spagnolo);

CAMILLIANI di San Camillo (italiano);

SUORE DI CARITA’ di San Vincenzo da Paoli (egli non voleva che fossero suore perchè si dovevano mescolare con la gente. L’ordine poi si sciolse e si riformò dopo la Rivoluzione Francese, ancora oggi è un ordine particolare perchè hanno i voti temporanei, infatti devono rinnovare i voti ogni anno). arrestato

Importante fu l’ opera di Florence Nightingale, nobil donna appartenente all’ aristocrazia inglese, che nell’evenienza della spedizione di Crimea (1856), insistette perchè venisse formato un corpo di infermiere al seguito dell’ esercito inglese, dimostrando con i fatti come la presenza di queste donne fosse importante. Infatti, scoppiato il colera (morbo indico), che porta a morte per disidratazione in seguito alla diarrea, queste infermiere guidate dalla Nightingale si prodigarono per migliorare le condizioni igieniche, cosa di fondamentale importanza.

Alla fine della guerra di Crimea, i reduci fecero una colletta perchè si formasse una scuola per sedici infermiere presso il St Thomas’s Hospital di Londra.

La scuola per infermiere di Florence Nighthingale, arrestato il sistema fu sicuramente la prima vera scuola ad impronta laica.

Questo modello però non venne accettato in America, dove vennero formate scuole laiche senza vincoli di rigidità classista, tanto e’ vero che nel 1909 venne dichiarata la parità fra neri e bianchi.

In America la prima scuola Universitaria di infermieristica sorse nel 1909 in Minnesota, mentre in Italia l’evoluzione fu assai più lenta.

Nacquero delle scuole laiche fondate dalla moglie di Celli, Anna Fraentzel Celli, la quale aveva studiato ad Amburgo ed aveva portato in Italia quello che aveva imparato nelle scuole tedesche, ma, anche lei aveva una mentalità classista, riteneva infatti che le infermiere non si dovevano sposare ma, dovevano dedicarsi solo ai malati. Altre scuole furono fondate da Grace Baxter e Amy Turton: Vennero anche istituite delle scuole gestite da religiosi(Scuola/Asilo S. San Giuseppe di Roma)

In Russia ci fu l’ equivalente della Nightingale , uno scadalo della sanità Elena Pavlovna che formò una scuola.

Anche in Germania furono create diverse scuole laiche.

Nel 1925 le scuole infermieristiche furono regolamentate con dei decreti statali. Nel 1929 furono create le prime scuole convitto dove le infermiere dovevano aver svolto, per accedervi, la quinta elementare più altri due anni di scuola infermieristica.

Nel 1927 è stata fatta la prima scuola per infermieri generici,soprattutto maschi, che potevano svolgere lavori pesanti, mentre fino ad allora stavano solo nei manicomi.

Nel 1954 viene fondato il Collegio nazionale Infermieri Professionali Assistenti visitatrici e Vigilatrici d’infanzia (IPASVI).

Negli ospedali venivano impiegate soprattutto le suore perchè meno retribuite anche se istruite.

Dal 1956 per accedere alle scuole convitto occorreva la licenza di scuola media inferiore.

Nel 1965 vennero create All’Università la Sapienza di Roma le prime scuole per DAI ,(Dirigenti di Assistenza Infermieristica), scuole di livello superiore.