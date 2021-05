Vittoria figlia di Emanuele Filiberto sarà la prima donna a guidare i Savoia, ma è scontro in famiglia

La monarchia negli anni è diventata un ricordo sempre più lontano nell’immaginario degli italiani, eppure il New York Times ha dato spazio al tema della discendenza della famiglia reale italiana e allo scontro in atto nella famiglia Savoia. Il principe Aimone di Savoia Aosta, figlio di Amedeo e cugino di Vittorio Emanuele, ha ritenuto illegittima l’abrogazione della legge medievale che escludeva dalla successione nella linea reale le donne. Questa modifica permette alla figlia del principe Emanuele Filiberto, Vittoria, di essere la prima donna in mille anni ad essere investita del potere in futuro di guidare la famiglia Savoia.

Lo scontro dinastico tra i Savoia sul New York Times

Lo scorso 9 maggio le vicende di casa Savoia sono sbarcate sul New York Times. In particolare si è dato spazio alla polemica riguardante la successione alla guida del casato. Dopo Emanuele Filiberto, con la riforma voluta dall’ex sovrano, la prima in linea ereditaria a succedere a Vittorio Emanuele è la figlia avuta con Clotilde Courau, la primogenita Vittoria, che ha 17 anni.

Per il principe Aimone di Savoia Aosta la decisione del figlio dell’ultimo re d’Italia è una mossa del tutto illegittima e la ragione si può rintracciare nel fatto che ci sarebbero delle lettere di re Umberto II secondo cui la famiglia dei Savoia Aosta è l’unica a essere legittimata a guidare il casato. Il Duca d’Aosta ritiene infatti che Umberto II avesse concesso i diritti ereditari alla famiglia Savoia Aosta, in quanto contrario al matrimonio tra Vittorio Emanuele e Marina Doria. Il duca Amedeo di Savoia Aosta ha quattro figli, tra cui appunto Aimone (amministratore delegato della Pirelli Tyre Nordic), che un giorno erediterà il titolo del padre.

Le parole di Emanuele Filiberto sulla contesa dinastica

In una intervista al Corriere della Sera il principe – giudice nel talent show di Maria De Filippi e acclarato personaggio televisivo – ha risposto così alla polemica: “Da 150 anni con il ramo degli Aosta c’è una contesa per la guida del casato, ma ribadisco: lavoriamo assieme per l’Italia, inutile dividersi. La decisione di mio padre è stata meditata e non è frutto di particolari circostanze o urgenze, la società va verso la parità tra i sessi e la stragrande maggioranza delle case reali sono andate in questa direzione: la Svezia l’ha fatto nel 1980, i Paesi Bassi nel 1983, la Norvegia nel 1990…fino al Regno Unito nel 2015“. La legge Salica che non permetteva alla donne di succedere nella linea reale è stata abrogata nel 2020.

Vittoria Savoia la figlia di Emanuele Filiberto

Per il The New York Times Vittoria Savoia, figlia 17enne di Emanuele Filiberto e promettente futura influencer su Instagram, potrebbe risollevare le sorti del casato dei Savoia. Pare che la famiglia nutra l’esigenza di aumentare la propria popolarità, anche per permettere alla piccola “rock and roll princess” – come riportato nell’intervista al principe al Corriere della Sera – “di guidare verso il futuro un casato con mille anni di storia, gli ordini dinastici, le charities. Poi ci sono i rapporti con gli altri casati, dal legame con re Felipe di Spagna, l’erede Leonor e Sofia sono quasi coetanee di Vittoria e Luisa, e poi con Belgio, Svezia, Norvegia, Alberto di Monaco e ovviamente i Windsor”. Per Emanuele Filiberto: “È vero, non c’è più la monarchia. Ma io ho grandi aspettative per quanto potrà fare mia figlia Vittoria”.

La serie tv sui Savoia

Emanuele Filiberto nelle scorse settimane aveva annunciato una serie tv sulla nonna la regina d’Italia Maria José. “Sto ideando una serie Tv in stile The Crown che racconterà la vita straordinaria di mia nonna Maria José, l’ultima regina d’Italia”, queste le parole del principe al settimanale Gente in merito a un progetto che sta ideando con Yi Zhou, regista e produttrice cinese. Con l’obiettivo acclarato di conquistare il grande pubblico, perché: “Sono le vite delle regine a conquistare il pubblico, soprattutto i giovani”.