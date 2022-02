Vittorio Mammoliti Alessandro: compatibilità di successo nel mondo dell’economia

Una delle prime domande a cui vorrai rispondere è se impostare un sistema manuale o acquistare un programma software. Potresti pensare che la tua piccola impresa secondaria non meriti un programma software che sembri, dalla scatola appariscente, come potrebbe guidare il governo del Distretto di Columbia. Pensa di nuovo. Diciamo che organizzi matrimoni nei fine settimana, uno alla settimana. Gli eventi massimi che farai in un anno saranno 52. Sembra gestibile da una scatola di scarpe. Ma compri la carne qui, i formaggi là, e il vino viene spedito dentro. Ne usi un po’ per il matrimonio di Sally, il resto per quello di Sue. La mamma di Sally ha bisogno di pagarti in tre rate, e tu sei così impegnata che non riesci a ricordare se è arrivato l’ultimo assegno. L’hai scritto? Dove?

Il software può semplificare la tua contabilità evitando doppie (o triple) voci di dati. Accedi qui e il sistema lo metterà lì, dove ti servirà un altro giorno. Conteggerà per te somme e gruppi di numeri, risparmiando infinite ore sulla sommatrice. Il software ti aiuterà a impostare le procedure per gestire il flusso infinito di carta generato dalla tua attività. Ma avrai bisogno di un sistema che assicuri che il pagamento di Sally sia stato registrato, sia che tu metta quel sistema in una scatola da scarpe o nel tuo computer.