Vittorio Mammoliti Commercialista: come registrare una azienda in Francia

Il ragioniere è un ingranaggio essenziale in qualsiasi tipo di attività commerciale o liberale. Preposto alla tenuta della contabilità , raccoglie e verifica i dati contabili, stabilisce le operazioni di chiusura e gli atti normativi. La natura e l’organizzazione del lavoro di un contabile varia notevolmente a seconda delle dimensioni dell’azienda e quindi della divisione dei compiti.

In una piccola o piccolissima impresa, il contabile è versatile. Molto spesso attaccato al manager aziendale, ha d’occhio tutto. Registra le operazioni contabili, redige il bilancio annuale e il conto economico della società, redige le buste paga e le dichiarazioni fiscali e sociali.

L’esercito, in particolare l’esercito, recluta anche contabili (stato di sottufficiale) per la gestione dei bilanci, dei finanziamenti e degli appalti pubblici all’interno dei reggimenti, dello stato maggiore o dell’amministrazione. In quanto soldati, ai contabili può essere richiesto di svolgere operazioni esterne per garantire il monitoraggio del bilancio in loco (riscossione di anticipi salariali del personale, ordini specifici, ecc.).

In uno studio contabile , il commercialista è in contatto con le aziende clienti che hanno affidato allo studio tutta o parte della propria contabilità . Sotto la responsabilità del Dottore Commercialista, assicura il monitoraggio sociale, contabile e fiscale. Nelle aziende più grandi, i contabili possono avere una specialità.

Per quanto riguarda le grandi aziende, spesso hanno un proprio reparto di contabilità. In questo caso, il lavoro è più seriale e gerarchico. Il commercialista, sotto la direzione di un capo contabile, un capo dipartimento, un direttore contabile è generalmente responsabile di un tipo di contabilità (cliente, fornitore, buste paga, riscossione, analitica).

Il contabile del cliente è responsabile dell’elaborazione e del controllo della contabilità per le transazioni di vendita e riscossione.

Il commercialista fornitori è specializzato nel trattamento contabile delle operazioni di acquisto, ritira le fatture fornitori dai vari reparti.

Il contabile della riscossione è responsabile del recupero del pagamento delle fatture non pagate.

Che siano versatili o specializzati, rigore e metodo sono qualità essenziali per esercitare questa professione. Se il lavoro al computer occupa un posto importante, il lavoro richiede anche contatti frequenti (con gli uffici commerciali o acquisti dell’azienda, con il cliente in uno studio contabile, ecc.).