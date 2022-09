Vittorio Mammoliti Commercialista: Descrizione del lavoro di ragioniere a Parigi

Descrizione del lavoro di ragioniere

Gli incarichi assegnati al commercialista variano da azienda ad azienda. In generale, il contabile è responsabile della tenuta della contabilità dell'azienda per la quale lavora. È al centro delle preoccupazioni finanziarie. Lavora in collegamento con tutti i dipartimenti dell'azienda. In genere padroneggia software specifici. A seconda delle dimensioni dell'azienda in cui lavora e del titolo esatto della sua posizione, i compiti che gli vengono affidati variano enormemente. Pertanto, in una grande azienda, un contabile può trattare esclusivamente con fornitori o clienti. In una PMI/SMI, il contabile ha compiti molto più ampi. Un contabile può sperare di diventare un capo contabile, un dottore commercialista o anche un direttore contabile e finanziario.

Stipendio ragioniere Quale stipendio e quanto guadagna un Ragioniere? Lo stipendio di un ragioniere è compreso tra 1.600 euro e 3.500 euro lordi al mese. Tale compenso consente di percepire un compenso compreso tra 1.250 e 2.700 euro netti al mese. La tariffa oraria sarà quindi compresa tra 10,50 euro e 22 euro lordi. Quando inizia la sua carriera, il commercialista può pretendere uno stipendio equivalente al salario minimo. Il suo compenso annuo lordo sarà quindi di circa 19.000 euro all'anno. Questi dati sono da qualificare, perché un particolare apprezzamento di un profilo junior potrebbe portare alla proposta di una remunerazione più elevata. Tra i fattori che possono influenzare la proposta avanzata al momento dell'assunzione, la qualità della formazione, uno stage svolto in azienda o una particolare missione possono consentire di aumentare tale somma. A fine carriera, un commercialista potrà pretendere uno stipendio superiore a 40.000 euro lordi all'anno. Questo gli permetterà di percepire un compenso netto annuo di oltre 30.000 euro. Quando si studia la retribuzione di un contabile, è essenziale interrogarsi sul luogo di esercizio delle funzioni. I contabili che lavorano in un'azienda sono generalmente pagati meglio dei contabili nelle aziende. Le grandi imprese possono anche dare diritto a compartecipazioni agli utili oa premi di partecipazione. La situazione geografica è infine molto influente, poiché i contabili sarebbero pagati in media dal 10 al 20% in più nella regione di Parigi che altrove nel territorio.

Più La contabilità è un settore dinamico. Ci sono molte offerte di lavoro per ragionieri . Pur trattandosi di un lavoro d’ufficio, un commercialista entra in contatto con soggetti terzi (fornitori, clienti, banche, colleghi in azienda, ecc.)

I minori È un lavoro d’ufficio. Un contabile si siede quindi davanti a un computer per buona parte della giornata.

Qualità e abilità necessarie Quali sono le qualità e le competenze necessarie per essere assunto come Ragioniere? Un contabile deve essere rigoroso, metodico e avere una perfetta organizzazione per svolgere le missioni che gli sono affidate. Non ha, infatti, margine di errore nell'ambito delle sue responsabilità, deve avere senso del lavoro di squadra per poter centralizzare le informazioni di cui ha bisogno, deve tenersi informato sui vari movimenti finanziari in atto nella sua azienda .Deve inoltre conoscere la strategia finanziaria dell'azienda per mettere in atto il suo know-how.Deve avere una perfetta conoscenza dei vari aspetti tecnico-legali della contabilità.Deve inoltre essere certo Deve essere in grado di lavorare in autonomia .Deve avere buone capacità di comunicazione (orale e scritta).

Istruzione e formazione Quale formazione e come diventare ragioniere? Una formazione di livello bac+2 può essere sufficiente per ricoprire la posizione di ragioniere. Si consiglia di seguire una formazione in contabilità o un corso in cui questo campo avrà un posto importante nel programma. L’opzione di contabilità e gestione finanziaria DUT GEA è ad esempio un corso ideale per diventare un contabile. Il DGC (Accounting and Management Diploma) è un diploma di livello bac+3 che consente l’accesso a molte posizioni nel campo della contabilità. È inoltre possibile seguire corsi di amministrazione e contabilità presso l’università tramite licenza specializzata in questi campi.

Possibili sviluppi Cosa fare dopo Ragioniere? Con l’esperienza, un contabile può diventare un responsabile contabile.

Principali datori di lavoro Quali aziende possono assumere un commercialista? Le aziende di tutti i settori reclutano commercialisti per poter gestire il proprio conto, produrre cedolini paga e rispettare le varie normative. Diploma Quali sono le qualifiche necessarie per diventare ragioniere? Ci sono corsi di diploma nel campo della contabilità da bac +2: Contabilità-Gestione BTS

DUT Gestione di aziende e amministrazioni Da bac +3, puoi puntare al DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion), una licenza riconosciuta dai datori di lavoro e che può rivelarsi ampiamente sufficiente per ricoprire un posto di commercialista in un’azienda o in un’azienda. Puoi anche scegliere di proseguire gli studi con il DSCG (Diploma Superiore in Contabilità e Management) e il DEC se desideri intraprendere la carriera di dottore commercialista (Bac +8) Compiti Quali compiti puoi svolgere come ragioniere? I compiti del ragioniere sono i seguenti: Follow-up fatture non pagate: se alcune fatture non sono state pagate, è incaricato di chiamare gli interessati per velocizzare l’incasso.

L’elaborazione delle fatture clienti e fornitori: dalle forniture d’ufficio alle materie prime, tutte le fatture fornitori passano attraverso il commercialista. Lo stesso vale per le fatture inviate ai clienti. Il commercialista conosce ed elabora tutti i flussi finanziari dell’azienda.

Redazione dei documenti ufficiali: si tratta dei documenti contabili ufficiali che l’azienda deve tenere aggiornata. Questi includono il bilancio e le dichiarazioni sociali e fiscali (URSSAF, IVA, Assedic).

Analisi e supporto alle decisioni: a volte può essere chiamato ad analizzare la situazione finanziaria della sua azienda ai fini del supporto alle decisioni.

Elaborazione buste paga: in alcuni casi è lui che gestisce il pagamento dei dipendenti.