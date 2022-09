Vittorio Mammoliti: Dubai, commercialisti e professionisti della finanza sono molto richiesti,

A Dubai, commercialisti e professionisti della finanza sono molto richiesti, in particolare con l’imminente Expo 2020 e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Le opportunità di lavoro per persone qualificate con un ampio spettro di esperienza e competenze saranno abbondanti a Dubai, in particolare per contabili e revisori dei conti.

I contabili godono di un’ampia varietà di opzioni di carriera. Possono trovare lavoro nell’auditing, nella consulenza gestionale, nella fiscalità, nell’assicurazione e nella finanza aziendale.

Se sei un contabile junior o senior che cerca di dare il via a una redditizia carriera contabile a Dubai, questo è lo sportello unico che ti offrirà tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Quali sono i diversi percorsi di carriera per il commercialista a Dubai?

Contabilità dei costi

Revisione esterna

Contabilità finanziaria

Contabilità fiscale

Controllo di gestione

Sistemi informativi contabili

Quali sono le industrie popolari per i lavori di contabilità a Dubai?

Marketing

Pubblicità

Gasolio

Ingegneria

F&B

Al dettaglio

FMCG

Hotel e intrattenimento

Commercio

È una lista infinita!

Quali sono le diverse specialità della contabilità?

Contabile

Assistente contabilità

Impiegato alla contabilità fornitori

Impiegato contabilità clienti

Analista di bilancio

Revisore interno certificato

Direttore finanziario – CFO

Contabilità del governo

Impiegato al libro paga

Personale commerciale

Commercialista fiscale

Quali sono le mansioni lavorative di Ragionieri e Revisori Contabili?

Ragionieri e revisori contabili svolgono comunemente i seguenti compiti:

Verificare l’accuratezza dei rendiconti finanziari in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

raccogliere, rivedere, controllare e preparare documenti finanziari, come conti di benefici e perdite, bilanci, studi sulle spese e dichiarazioni dei redditi

Completa i backup degli archivi per proteggere i record finanziari.

Verifica le pratiche burocratiche e richiede esborsi per preparare le tasse.

Tenere traccia dei pagamenti alle organizzazioni interne ed esterne

Vengono raccolti i rimborsi e le dichiarazioni delle tasse.

Esaminare i rendiconti contabili e gli acquisti.

Quali sono le qualifiche richieste per ottenere un lavoro di contabilità a Dubai?

Per la maggior parte delle posizioni di contabile e revisore dei conti è richiesta una laurea in contabilità o un’area simile. Molte aziende considerano un vantaggio avere un master in contabilità o gestione aziendale con una specializzazione in contabilità.

L’ottenimento di una certificazione o credenziale aggiuntiva aiuterà i contabili a progredire nel loro lavoro e ad avanzare nel loro lavoro . La maggior parte dei professionisti della contabilità possiede almeno una certificazione. Ecco alcune delle certificazioni contabili più comuni:

Revisore interno certificato (CIA)

Contabile di gestione certificato (CMA)

Dottore Commercialista (CPA)

Analista finanziario certificato (CFA)

Molti di coloro che hanno successo e hanno esperienza tecnica hanno buone possibilità di avere successo in ruoli dirigenziali o dirigenziali.

La tua disponibilità a utilizzare applicazioni software specifiche per la finanza ti supporterebbe nella tua carriera. Di seguito sono riportati alcuni esempi di competenze tecnologiche di contabilità richieste:

Conoscenza di software di business intelligence (es. IBM)

Conoscenza di QuickBooks

Abilità avanzata di Excel

Esperienza ERP (ad es. SAP, Oracle)

Competenze Microsoft Visual Basic

Quali sono le competenze contabili molto richieste?

Contabilità

Finanza aziendale

Abilità di segnalazione

Riservatezza

Gestione del tempo

Esperto di tecnologia

Precisione

Quali sono gli orari di lavoro dei commercialisti a Dubai?

I dipendenti dovrebbero lavorare almeno 8 ore al giorno, 48 ore alla settimana. Il giorno di riposo ufficiale è venerdì.

A Dubai, qual è lo stipendio mensile dei contabili?

I contabili negli Emirati Arabi Uniti guadagnano in media circa 5000 AED al mese. Rispetto ad altri, contabili qualificati e stagionati sono ben retribuiti.

Quali sono i vantaggi di lavorare come contabile a Dubai?

Tutti gli stipendi sono esentasse

I residenti ottengono un visto di soggiorno e un permesso di lavoro per vivere negli Emirati Arabi Uniti.

La maggior parte delle aziende offre un buon pacchetto salariale: assicurazione sanitaria, trasporti, 30 giorni di ferie annuali e alcune aziende forniscono un’indennità di istruzione.

Molti datori di lavoro offrono anche l’opportunità di guadagnare compensi e bonus oltre allo stipendio.

Cerchi un lavoro da ragioniere a Dubai?

Sfoglia l’ultimo elenco di lavori di comm