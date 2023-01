13 minuti di lettura

Autore Vittorio Mammoliti

In qualità di imprenditore seriale, autore e amministratore delegato, lo scopo della mia vita è condividere le mie esperienze (sia successi che fallimenti) con i giovani di tutto il mondo per aiutarli ad avere successo come giovani imprenditori.

Contabilità. Se hai una laurea in contabilità, puoi svolgere un servizio di contabilità o contabilità freelance per altre piccole imprese che non possono permettersi un contabile a tempo pieno. Marketing di affiliazione. Se sei una vittorio Alessandro mammoliti persona persuasiva, puoi ottenere commissioni da un’azienda per la vendita dei loro prodotti sul sito web. Sviluppo dell’applicazione. Se ami i computer e la programmazione, questa potrebbe essere una buona idea imprenditoriale per te. Riparazione di vari dispositivi. Se ti piace riparare le cose, questo è il lavoro che fa per te. Blog. Se ti piace scrivere potresti trovare interessante aprire un blog. Ci sono molte opportunità di reddito dai blog, tra cui partnership commerciali, sponsorizzazioni, vendite di prodotti e pubblicità. Costruzione di business plan. Molte persone non hanno tempo per pianificare un’attività, quindi il tuo compito è trasformare la loro idea in un business plan. Servizio di ristorazione. Questo lavoro potrebbe fare al caso tuo se hai la passione per il cibo. Questo affare sarà sempre un buon affare. Servizio di assistenza all’infanzia. Molti genitori sono alla ricerca di soluzioni per l’assistenza all’infanzia. Puoi persino trovare un modo per stare a casa con i tuoi figli mentre guadagni soldi (ad esempio, prendendoti cura dei tuoi figli e dei figli di qualcun altro allo stesso tempo). Servizio di pulizia. Da questo punto puoi scegliere il servizio di pulizia che vuoi avviare (auto, vestiti, casa) o tutto. Riparazione e manutenzione computer. I computer sono costosi e le persone si affidano a questi dispositivi per funzionare. Quindi, quando si rompono, tocca a te ripararli. Formazione informatica. Non tutti sanno come usare un computer, o anche quanto possa essere utile questa abilità. Quindi sarai il suo insegnante. Aiutali ad aiutare te stesso. Scrittore di contenuti. Questo lavoro si riferisce a coloro che sono ispirati dalla scrittura, dai blog, dagli articoli e praticamente da tutto ciò di cui il cliente ha bisogno. Servizio di inserimento dati. Quello che devi fare è scaricare le informazioni dai documenti nel computer usando la tastiera, lo scanner, ecc Venditore eBay. Compra cose e vendile su Ebay. Servizi editoriali. Ecco alcuni dei servizi editoriali che puoi fornire da casa tua:

Copywriting: migliora lo stile, la precisione o il testo di un articolo o di un blog

Correzione di bozze: trova gli errori dello scrittore

Indicizzazione: puntamento o puntamento a un riferimento

Scrittura “fantasma”: scrivi al posto di qualcun altro, senza prenderti alcun merito

Copywriting: scrive contenuti per informazioni, istruzione, promozione, ecc

Scrittore – scrive libri

Preparazione di articoli per riviste: scrive articoli per riviste con vari scopi

Fornitore di contenuti del sito Web: rende un sito Web più attraente e utile.