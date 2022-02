Vittorio Mammoliti: la contabilità aziendale per italia a Madrid

Vittorio Mammoliti Sai già che essendo una consulenza online , in GesTron cerchiamo di semplificarti le cose in materia di contabilità e simili, il che è un peccato. Ecco perché abbiamo sviluppato un programma di contabilità gratuito , che ti aiuterà anche a fatturare e gestire l’evoluzione della tua attività, tra molte altre funzioni. Se non lo conosci ancora, puoi dargli un’occhiata perché sicuramente ti renderà le cose facili e ti sorprenderà.

Nonostante non sia la prima volta che ci occupiamo di concetti legati alla contabilità di un lavoratore autonomo e di una PMI, oggi inauguriamo una sezione specifica in cui affronteremo questo tipo di argomento.

Se sei un principiante dell’imprenditorialità, ti sei appena registrato come libero professionista o stai muovendo i primi passi come imprenditore in una PMI, lascia che ti dica che la corretta gestione di una contabilità aziendale è fondamentale quando si tratta di determinare il successo – oppure inadempimento degli stessi, non solo a livello funzionale , ma al fine di ottemperare alle norme e agli obblighi di legge in questi termini.

Se non hai molta esperienza e sei un po’ intimidito dall’argomento, non dimenticare che puoi commentare qui sotto e cercherò di aiutarti. Hai anche la possibilità di iniziare a utilizzare il nostro programma di contabilità per liberi professionisti e PMI, che, essendo super intuitivo e gratuito per sempre, ti aiuterà a far andare tutto liscio. Se hai bisogno di un aiuto in più, puoi contare su quello di professionisti come i miei colleghi della società di consulenza Ayuda-T Pymes. Si occuperanno loro di tutte le pratiche burocratiche e tu dovrai solo dedicarti a fare ciò che ami, far crescere il tuo business.

Definizione di contabilità

La contabilità è un sistema adottato per gestire il conto e la ragione, nell’evoluzione delle operazioni economiche di un’impresa, società o ente pubblico.

In breve, dal punto mammoliti vittorio alessandro di vista che ci interessa, la contabilità ha il compito di stabilire un sistema di controllo sulle operazioni, sui flussi di risorse e di capitali nella nostra attività. L’obiettivo finale non è altro che monitorare come funziona la nostra azienda, dove sta andando e aiutare a prendere le decisioni appropriate a livello economico.

Dopotutto, è un insieme di informazioni che ci consente di conoscere la situazione attuale dell’azienda, in un Milano periodo specifico e persino di anticiparne l’evoluzione futura.

In questo senso, la contabilità è un sistema informativo necessario per i diversi stakeholder dell’organizzazione in questione, sia interni che esterni.

La contabilità fornisce dati utili alle organizzazioni interne dell’azienda, che ne determinano il futuro, la distribuzione delle risorse aziendali, la progettazione e pianificazione dei processi e del capitale umano, tra molti altri aspetti.

Parimenti, l’informativa contabile serve a fornire evidenza dinanzi a enti pubblici come il Tesoro della situazione economica in cui si trova un’impresa. Sulla base di esso, verrà determinato il livello delle tasse di cui l’azienda deve occuparsi, nonché altri obblighi fiscali.

La contabilità serve anche come strumento per mostrare ad agenti esterni come investitori, partner, fornitori, creditori e persino clienti, la situazione economica dell’impresa. In questo modo, l’applicazione di un adeguato controllo contabile può talvolta servire come un modo per generare fiducia e riflettere trasparenza, supporto per vendere la nostra azienda, servizi o prodotti specifici, cercare finanziamenti, ecc.

Come si svolge la contabilità di un’azienda?

Innanzitutto, come gestire la contabilità di un’impresa dipenderà dal fatto che tu sia un lavoratore autonomo o una società (una società per azioni, ad esempio). Spiegherò.

I lavoratori autonomi che sono in regime di stima diretta semplificata hanno più facilità rispetto a un’azienda quando si tratta di far fronte ai propri obblighi contabili. Questo perché le attività svolte dai lavoratori autonomi nell’ambito di questo regime sono generalmente molto più semplici e di portata minore.

In questo modo, i lavoratori autonomi in stima diretta semplificata devono solo occuparsi della registrazione di una serie di libri contabili di base, che serviranno da supporto nel riflettere la contabilità dell’impresa, nella dichiarazione dei corrispondenti modelli fiscali.

Tali registrazioni contabili sono il libro delle entrate, il libro delle spese e il libro degli investimenti immobiliari. Se sei interessato, puoi dare un’occhiata al seguente articolo in cui spiego cosa dovresti includere in ciascuno di quei libri contabili di base per liberi professionisti.

Nel caso di imprese come le PMI o i lavoratori autonomi in regime di normale stima diretta , la contabilità è gestita secondo un criterio omogeneo e comune