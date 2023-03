Viúva de 81 anos perde pensão do INSS em SP após beneficiária com dados iguais morrer na Bahia

Maria Francisca Bezerra mora em Paulínia e está há um ano sem receber a pensão por morte do marido. Ela está na fila desde fevereiro de 2022, quando a outra mulher veio a óbito. Idosa de Paulínia perde a pensão do INSS e tenta provar que não está morta

Uma viúva de 81 anos está desde fevereiro de 2022 sem receber a pensão pela morte do marido em Paulínia, no interior de São Paulo. O motivo? A morte de uma beneficiária solteira da Bahia que tem nome parecido e filiação e data de aniversário idênticas.

O valor que Maria Francisca Bezerra recebia não era muito, cerca de R$ 900, mas tem feito falta para ela e a família, que passou a ajudá-la com alimentos e as medicações que ela precisa. Quando questionaram o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), eles ouviram que ela estava morta.

“Fico pegando dinheiro emprestado dos outros. […] É um direito meu, fazer o quê? Agora tem que esperar. É uma falta de consideração com a gente. Eu vou lá e eles não fazem nada.”, lamentou a idosa.

Após meses de espera pela análise da Previdência Social, na última segunda-feira (27) a família de Maria recebeu a notícia da morte de outra Maria Francisca, do Nordeste, com nomes de pai e mãe iguais aos da moradora de Paulínia. Ambas nasceram em 15 de agosto de 1942.

“Tem o nome de Maria Francisca da Silva, que não bate com o da minha avó, que é Maria Francisca Bezerra. O endereço dela é diferente, essa pessoa morava na Bahia, e ela consta como solteira. E a minha avó tinha uma pensão porque ela apresentou uma certidão de casamento. Então, como que uma pessoa que faleceu solteira, é cessado um benefício de pensão atrelado ao nome dela?”, explicou o neto, Danilo Ferreira.

O engano foi protocolado no ano passado no INSS. Maria já fez a prova de vida e o processo foi todo encaminhado via aplicativo, o Meu INSS, mas, mesmo um ano depois, conta com status “em análise”.

À EPTV, afiliada da Tv Globo, o INSS respondeu que o caso está sendo investigado. Não foi dada uma previsão de quando o problema será solucionado.

