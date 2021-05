vivere-l’estate-sotto-il-segno-della-raffinatezza

Dare nuova luce agli ambienti di casa con jacquard eleganti, dettagli ricercati, o ricami intricati; portare con sé i profumi dei limoni di Amalfi o i tramonti mozzafiato della costiera sorrentina. Tutto questo e molto di più, è racchiuso nella nuova collezione primavera/estate 2021 del marchio italiano di lusso Frette, che dal 1860 trasforma la casa in un vero santuario del comfort, tra lusso e creatività, sotto il segno dell’eccellenza artigianale.

L’ultima collezione, completa di prodotti per il bagno, loungewear e biancheria da letto, è realizzata a mano con esclusivi materiali naturali, che attingono dal savoir fair senza tempo di Frette, portando freschezza e atmosfere avvolgenti, nei diversi ambienti domestici. Lasciatevi trasportare dai colori e dalle fantasie che s’ispirano alle scene iconiche dell’estate in Italia; dai pittoreschi edifici che si affacciano sulle coste delle Cinque Terre e Portofino, fino ai profondi mari blu della Sardegna.

Collezioni per il bagno e la camera da letto

Omaggiando i colori dell’anno di Pantone, la collezione Links Embroidery di questa stagione si illumina di colori sgargianti come il giallo zafferano e dell’elegante grigio ardesia, ricamati su un morbido raso di cotone. Glowing Weave, un jacquard luminoso realizzato in raso duchessa, e la collezione di biancheria da letto classica, sono stati reinventati per la stagione in Peach Rose, un caldo tono roseo che richiama ai tramonti estivi. Per donare alla camera da letto un look estivo per eccellenza, Frette presenta i toni del Navy Blue, coordinati con i cuscini decorativi e il morbido copriletto in jacquard di cotone.

Beach Capsule

Perfetta sia per la spiaggia, che per rilassarsi a bordo piscina nei caldi pomeriggi estivi, la collezione Lido Beach composta da un asciugamano, un cuscino e una borsa tote, è progettata per portare un tocco di Frette ovunque tu vada. La capsule è stata realizzata in morbida spugna di cotone assorbente con dettagli nei toni giallo zafferano, grigio ardesia e blu navy.

Oltre la camera da letto

Per donare agli spazi colore e atmosfere accoglienti, ecco i cuscini decorativi realizzati con fibre naturali, tra cui cashmere ultra morbido, lana leggera e camoscio liscio. Tra questi l‘iconico Luxury Chains disponibile in Grey-Ivory, Beige-Ivory, Beige-Orange, Black-Chestnut e nella nuova tonalità della stagione Navy Blue-Savage Beige. Oppure per un’estetica unica e briosa, Frette presenta trame, motivi e colori unici tra cui Luxury Suede in una nuova tonalità chic Cliff Grey e il sontuoso Luxury Shimmer in velluto.

Per lui e per lei

Per un’esperienza completa di relax, i capi loungewear meticolosamente realizzati in seta, lino leggero e pelle lussuosa. Per le donne, il pigiama in lino Lauro o la veste con colletto a scialle di seta Vera, che si abbina perfettamente con le pantofole in seta Sabine. Per gli uomini, il pigiama di lino Mediterraneo in una sofisticata tonalità di grigio melange o la veste in lino nero Paestum e mocassini in pelle.

Tutti i pezzi della collezione Primavera/Estate 2021 di Frette sono disponibili in negozio e online a partire da questo mese.