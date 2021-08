vivere-l’estate-tutto-l’anno

Ph Sam Frost Vanessa Alexander – Malibu

Le coste di Malibu sono tra le più rinominate della California: spiagge infinite, tramonti mozzafiato e acqua cristalline. Questa località balneare è anche meta ambita per gli amanti del surf. Infatti, sono state proprio le leggendarie onde ad attirare qui i clienti di Vanessa Alexander, una famiglia appassionata di sport estremi.

Inizialmente il terreno era occupato da tre edifici, ma l’idea di Alexander era di demolirli ed erigerne uno unico. Tuttavia la designer si è subito resa conto del potenziale delle tre strutture, decidendo così di destinarle a diverse funzioni: una casa principale, una casa a bordo piscina e un cottage per gli ospiti. «I proprietari volevano mantenere la vista straordinaria con la vegetazione tutta intorno, così da assicurarsi totale privacy ma anche un accesso diretto alla piccola **spiaggia **privata. Sono delle persone molto riservate e non volevano nulla di troppo appariscente, quindi la soluzione dei tre edifici separati, piuttosto che uno grande, è stata perfetta per loro», racconta la designer.

Ph Sam Frost

Il primo step di Alexander è stata occuparsi dell’edificio principale, abbattendo le partizioni che separavano la cucina dal soggiorno e dalla sala da pranzo, creando un grande spazio centrale con affaccio sulla piscina. «La casa risultava angusta. Volevamo un flusso aperto tra la cucina, il soggiorno e l’esterno. Abbiamo sostituito i vetri colorati con quelli trasparenti e rimosso i vecchi lucernari, donando luminosità alla casa. Ora sei avvolto nella luce naturale», continua Alexander. «I pavimenti in cemento richiamano alla terra e resistono facilmente ai piedi sabbiosi e ai costumi da bagno gocciolanti. I dettagli architettonici che erano stati nascosti, come gli archi ondulati che definiscono il porticato coperto che separa la casa principale dalla piscina, sono stati invece messi in risalto così da incorniciare la magnifica vista».

Una volta completata la struttura, la designer ha rivolto la sua attenzione agli arredi interni. Per mantenere l’attenzione sull’esterno, Alexander si è attenuta a una tavolozza di bianchi, grigi e neri che consente ai verdi e al blu circostanti di essere al centro della scena. «Abbiamo usato colori terrosi, rustici e caldi. Mentirei se dicessi che non abbiamo avuto una forte influenza dallo stile delle Isole Baleari. L’atmosfera è rilassante e rende omaggio alla natura. Infatti abbiamo collegato tutti gli edifici con una serie di passerelle e ponti, realizzati con impalcature recuperate», osserva Alexander.

Ph Sam Frost

Come l’armadio della cucina, che richiama al colore della sabbia, la maggior parte dei mobili è stata creata su misura, compresi i divani, il tavolo da pranzo e il letto, la cui testiera si estende su tutta la parete della stanza. Dalle lampade a sospensione vintage, alla sedia di Arne Norell e i cuscini marocchini nel cottage, gli interni irradiano di un’eleganza informale e confortevole. «Lussuoso ma contemporaneo, grazie a un mix di pezzi sia personalizzati che vintage. Siamo guidati dallo stile di vita, ciò che più rispecchia la terra e l’ambiente, in sintonia con le esigenze dei nostri clienti».

Ph Sam Frost

La maggior parte delle camere ha ampie vedute sul Pacifico o sui giardini. «È davvero un luogo unico», racconta Vanessa. «Luminosità, comfort ed eleganza, il tutto arricchito dai panorami sconfinati tutto intorno. Il risultato è intimo e sereno. È una vera oasi si all’interno che all’esterno, dimostrando che tre case sono in realtà sono migliori di una soltanto».

