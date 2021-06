vivere-onlife,-la-diretta-del-terzo-appuntamento-di-ago-modena

Riparte il palinsesto degli appuntamenti della manifestazione modenese. Il nuovo ciclo è dedicato all’ibridazione continua tra reale e virtuale, un tema al centro delle conversazioni tra esperti in diretta streaming

Torna l’appuntamento con Ago Modena Fabbriche Culturali, il ciclo di eventi che, seguendo le stagioni dell’anno, crea uno spazio per approfondimenti tematici su innovazione, digitale, cultura, scienza.

Il terzo appuntamento, quello estivo, si apre venerdì 4 giugno e continua fino a domenica 13 giugno e ha per tema la condizione Onlife, l’ibridazione tra reale e virtuale in cui tutti siamo immersi. La terza stagione comprende appuntamenti virtuali (le conversazioni e i dibattiti) ed esperienze dal vivo, riservate a un pubblico in presenza seppur con numeri limitati (è possibile prenotarsi sul sito, cliccando sulle singole Esperienze all’interno della macrosezione programma).

Gli eventi streaming sono visibili in diretta sul sito di Ago; il panel di debutto della terza stagione, Corpi eterei, corpi digitali (con la filosofa Michela Marzano, il direttore artistico di Aterballetto Gigi Cristoforetti e i cofondatore di Re: Lab Roberto Montanari) è in programma venerdì 4 giugno alle ore 18:00, ed è visibile anche sul sito di Wired, in testa a questa pagina.

Le conversazioni in diretta streaming indagheranno temi come la zoom fatigue (con la reporter Lisa Iotti e l’esperto di media Geert Lovink, mercoledì 9 giugno); il digitale che cambia il modo di fare giornalismo (con il giornalista e ricercatore Philip Di Salvo e l’accademica della Columbia University Anya Schiffrin, venerdì 11 giugno); le ricadute sociali e biologiche della vita onlife (con il neuroscienziato Alessandro Zocchi, il sociologo Giovanni Boccia Artieri, la pedagogista Maria Ranieri).

E poi ancora i rischi della sorveglianza continua, in un’era dove la privacy è diventato un diritto subordinato a priorità spesso discutibili (con l’esperta di digital rights Laura Carrer e l’artista Paolo Cirio, sabato 12 giugno); il cambiamento della produzione e della fruizione in ambito musicale nell’era digitale (con i musicisti Emiliano Colasanti e Corrado Nuccini, domenica 13 giugno). Cambiano le date ma non l’orario: sempre le 18:00.

Ma cosa si intende per Onlife, il leitmotiv della terza stagione e della conversazione al centro degli appuntamenti di Ago Modena? Anche grazie all’accelerazione della pandemia, gli steccati tra online e offline sono venuti meno del tutto: online possiamo, e a volte dobbiamo, lavorare, conversare, studiare, usufruire dei prodotti culturali, conoscere persone, avviare relazioni, informarsi. Non stupisce allora che la condizione esistenziale onlife sia diventata predominante, sulla scia di un cambiamento che era comunque in atto.

Già nel 2014, infatti, veniva pubblicato The Onlife Manifesto – Being Human in a Hyperconnected Era, un lavoro di ricerca (guidato dal filosofo Luciano Floridi) che indagava come la fortissima e pervasiva influenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione generasse trasformazioni profonde, capaci di mettere in discussione alcuni paradigmi consolidati. Ecco quindi l’offuscamento della distinzione tra reale e virtuale ma anche quello tra essere umano, macchina e natura; e poi l’eccesso di informazione, il primato delle interazioni sui soggetti e, quindi, l’ammissione che gli attrezzi concettuali esistenti non sono sufficienti per comprendere a pieno le conseguenze, a vari livelli, di siffatto impatto computazionale.

Una riflessione, quella sulla vita onlife, ancora più urgente una stagione dove molti processi sono in riscrittura e non si sa quale assetto avrà il futuro nei diversi ambiti, dal lavoro ai contatti sociali.

L’ibridazione tra le modalità di percepire e fruire è valorizzata anche dalla manifestazione modenese che con i suoi appuntamenti, vuole promuovere incontri tra discipline e modalità di fruizioni, senza trascurare la componente local della proposta, con rimandi a luoghi, istituzioni e assi portanti del patrimonio culturale cittadino. È il caso dello spettacolo di danza, dal vivo, Meridiana, che non solo sarà riproposto agli spettatori anche in modalità virtual reality (per ampliare lo spettro percettivo) ma sarà materia di rilettura filosofica, per un confronto sul tema della vulnerabilità dei corpi nel primo panel Corpi eterei, corpi digitali, appunto (Meridiana è previsto sabato 5 e domenica 6 giugno, in presenza, in più orari presso la Farmacia storica dell’ex ospedale Sant’Agostino).

Stesso approccio anche per Grida tra le mura, una teatralizzazione, di scena il 12 e il 13 giugno, del Gridario Estense, un corpus di epoca moderna composto da 5mila norme, che, fisicamente, è presente all’Archivio di Stato di Modena, ma che digitalmente è presente sulla library Lodovico. Il progetto di digitalizzazione del vasto corpus di grida è anche al centro dell’incontro, in streaming, con le archiviste Annalisa Sabattini e Lorenza Iannacci e lo storico del diritto e responsabile scientifico Elio Tavilla.