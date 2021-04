vivere-su-marte:-ecco-i-problemi-che-dovremo-affrontare

Marte è la prossima tappa per l’umanità nello spazio, ma prima di pensare davvero di viverci, ci sono alcuni problemi che dobbiamo risolvere. E non è detto che ci riusciremo

Il primo pellegrinaggio umano su Marte è previsto verso la fine degli anni 30 (illustrazione: Getty Images)

Tra i grandi successi delle missioni marziane e i progetti a lungo termine delle agenzie spaziali pubbliche e private, Marte in questo periodo sembra più vicino che mai. Anche i progetti di costruzione di basi lunari (come quella russo-cinese o quella del programma Artemis) fanno avvicinare l’idea di un possibile futuro interplanetario per la specie umana e, di riflesso, lo stesso Pianeta rosso.

Negli ultimi giorni si è per esempio molto parlato di Nüwa, la città marziana futuristica ideata dallo studio di design architettonico Abiboo insieme al gruppo di ricercatori Sonet per un concorso della Mars Society, l’ente che si propone di promuovere il futuro dell’umanità su Marte. Per ipotizzare come potrebbe essere il primo insediamento umano su Marte, Abiboo e Sonet cercano soluzioni fantascientifiche – nel senso stretto del termine, ossia tenendo imbrigliata la fantasia con la scienza per creare ipotesi futuribili. Nüwa sarebbe una città sulla Tempe Mensa, a sviluppo verticale nella roccia, in tunnel protetti dalla radiazione e dalle meteoriti. Sarebbe costruita integralmente con risorse locali e dipenderebbe dalla Terra solo in una fase iniziale. Dopodiché, sfruttando ciò che il pianeta ha da offrire, potrebbe diventare completamente autosufficiente e sostenibile. È un insieme di ipotesi per risolvere i problemi principali nella costruzione di un avamposto marziano: le radiazioni, l’estrazione di risorse, la produzione di cibo e acqua, la creazione di un ambiente artificiale che simuli le condizioni ambientali terrestri.

Una rappresentazione della città futuristica di Abiboo studio e Sonet. Immagine: Abiboo Studio

Colonie su Marte: un problema di radiazioni

Marte è piccolo, troppo piccolo per aver mantenuto il calore interno necessario per la produzione di un campo magnetico planetario. Inoltre, proprio poiché è piccolo, la sua debole gravità non è in grado di trattenere un’atmosfera densa, che sulla superficie risulta appena qualche centesimo dell’atmosfera terrestre. La combinazione di questi fattori, l’assenza di campo magnetico e la sottigliezza dell’atmosfera, fanno sì che chiunque si trovi sulla superficie del pianeta rosso sia soggetto al continuo bombardamento di raggi cosmici, quelle particelle cariche ed energetiche che provengono dal Sole o dallo spazio interstellare.

Non parliamo di poca radiazione: in uno studio del 2014 condotto con la strumentazione di Curiosity si è determinato che nel migliore dei casi, con un viaggio di sei mesi e una permanenza sul Pianeta rosso di poco più di un anno, la dose di radiazioni totali che un o una astronauta riceverebbe è di 1,01 sievert, più di venti volte maggiore di quella annua consentita per legge per chi lavora nell’industria nucleare. Un eccesso di dose di radiazione significa l’aumento di incidenza di varie patologie e un’incrementata probabilità di sviluppare cellule tumorali, per cui una protezione dalla radiazione è un passo essenziale se vogliamo ipotizzare non solo una permanenza, ma anche un semplice viaggio di andata e ritorno da Marte.

Il Radiation Assessment Detector è lo strumento di Curiosity dedicato allo studio dell’ambiente di radiazione. Foto: Nasa

Oltre a ipotizzare una vita marziana sotterranea, per ridurre l’ingresso di radiazioni possiamo scegliere materiali più adatti alla schermatura. Ci sono vari materiali che si potrebbero usare a questo scopo, come il polietilene e alcuni materiali a base di boro e azoto, ma si potrebbe usare anche l’acqua, che in ogni caso gli astronauti dovranno avere, distribuendola in maniera strategica per schermare almeno in parte la radiazione: una soluzione di questo tipo richiede però la presenza di una sorgente di rifornimento continuo per l’oro blu.

L’acqua e il cibo su Marte

In genere pensiamo a Marte come a un pianeta desertico, simile in qualche modo ai deserti iperaridi terrestri come il Sahara o l’Atacama. Marte è in realtà molto più arido, molto più inospitale: il vapore acqueo in atmosfera è pochissimo e sulla superficie di Marte non può esistere acqua liquida. C’è una buona riserva di ghiaccio nelle calotte polari e al di sotto della superficie dove il ghiaccio è mescolato al terreno in una sorta di permafrost. Inoltre il ghiaccio si può trovare anche in alcune regioni particolarmente fredde che, pur non trovandosi ai poli, mantengono una bassa temperatura perché per esempio sempre in ombra. In un modo o nell’altro quindi su Marte l’acqua, che serve anche per la produzione di carburante, si può ricavare. Anche tenendo in considerazione sistemi di riciclaggio come quelli della Stazione spaziale internazionale, una base marziana deve necessariamente attenersi al vincolo di trovarsi in un luogo in cui l’acqua è facilmente reperibile.

Korolev è un cratere nella regione polare nord di Marte ricco di ghiaccio d’acqua. Immagine: Esa/Mars Express

Per il cibo la questione è un po’ più complessa. Dei rifornimenti di cibo simile a quello che gli astronauti mangiano sulla Iss potrebbero essere portati dalla Terra, ma una produzione autosufficiente sarebbe comunque necessaria: esclusi gli allevamenti di animali, che richiedono troppe risorse tra acqua, energia e mangime, occorre inventarsi qualche modo di coltivare vegetali. Tra le coltivazioni più adatte al suolo marziano ci sono gli asparagi e gli spinaci (non le patate come in The Martian) e poi pomodori, funghi, cavoli, aglio e carote. La coltivazione diretta sul suolo è complicata dalle radiazioni, dalla minore gravità e insolazione marziana, qualcosa che si potrebbe risolvere almeno in parte con delle serre pressurizzate, che però richiederebbero molta energia per funzionare. Un’alternativa più pratica se le basi fossero sotterranee potrebbero essere le culture idroponiche o, meglio ancora, aeroponiche, ossia in cui l’acqua e i nutrienti sono forniti alle piante tramite nebbia.

In The Martian le piante coltivate sono le patate, ma non sarebbero la coltivazione più adatta al terreno marziano. Fotogramma: The Martian

Un ambiente terrestre su Marte

Tralasciando ipotesi che, almeno nel breve termine, scavalcano la linea di demarcazione tra scienza e fantasia che riguardano la terraformazione di Marte, all’interno di una eventuale base marziana sarà necessario ricostruire un ambiente il più possibile simile a quello terrestre. La temperatura media su Marte è di 63 gradi sotto lo zero, più bassa della media antartica, e l’escursione termica è fortissima tra la notte e il giorno: se mai costruiremo una base su Marte, la temperatura dovrà necessariamente essere tenuta sotto stretto controllo artificiale.

La coltivazione di piante, di per sé, può favorire la produzione di ossigeno a spese dell’anidride carbonica, controbilanciando gli scarti della respirazione umana. Ma l’atmosfera di Marte è composta al 96 percento da anidride carbonica e l’ossigeno è presente in piccolissima parte. Per questa ragione, ad esempio, sul rover Perseverance è stato inserito uno strumento, il Mars Oxygen Experiment, che ha l’obiettivo di estrarre dell’ossigeno dall’anidride carbonica marziana, lavorando con l’elettrochimica per separare le molecole di anidride carbonica in monossido di carbonio e in ossigeno. Uno strumento miniaturizzato che poi dovrebbe essere replicato in grande all’interno della base marziana.

Il Mars Oxygen Experiment che ora si trova su Perseverance. Foto: Nasa

Tra gli innumerevoli problemi che resterebbero ancora da nominare c’è per esempio quello della gravità, che su Marte è un terzo di quella terrestre e non sappiamo quali effetti ciò potrebbe avere sul corpo umano nel corso di un soggiorno prolungato. O c’è quello delle violente tempeste di sabbia, che oscurano il cielo di tutto il pianeta per settimane o mesi e che, ancora una volta, costringerebbero a vivere nel sottosuolo. Ci sono i pericoli per la psiche di persone costrette a periodi prolungati in un ambiente completamente artificiale. Ma di fondo, per affrontare tutto ciò tra pericoli, costrizioni e difficoltà, c’è un problema di motivazione: come per l’Antartide o i fondali oceanici, ci sono ottime ragioni per pensare a modi di costruire delle basi scientifiche su Marte, ma per quale ragione dovremmo volere costruire delle vere e proprie città su un pianeta inospitale come Marte?