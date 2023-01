Vizinha cria campanha para ajudar família que teve casa destruída em incêndio em Resende

Oito pessoas estavam dentro do imóvel no momento em que o fogo começou. Todos os moradores conseguiram escapar ilesos. Caso aconteceu no bairro Cidade Alegria. Casa é destruída por incêndio em Resende

Uma vizinha criou uma campanha nas redes sociais para ajudar uma família de Resende (RJ) que perdeu a maior parte de seus bens em um incêndio no último fim de semana.

Oito moradores estavam dentro do imóvel no momento em que o fogo começou. Todos conseguiram escapar ilesos. No entanto, segundo informações de um dos familiares ao g1, um cachorro de estimação, da raça yorkshire, morreu carbonizado.

Nesta segunda-feira (30), a Defesa Civil vistoriou o local atingido e interditou a residência por motivos de segurança.

Estão sendo recolhidos roupas (veja os tamanhos abaixo), alimentos, produtos de higiene, eletrodomésticos e materiais de construção para a reforma da residência.

Roupas masculinas: 38, 40 e 44

Roupas femininas: 42 e 44

Roupas infantis: meninos de 9 e 12 anos; meninas de 4 e 12 anos

As doações podem ser entregues na casa da organizadora da campanha, Luísa Iara. Ela mora na Rua das Corticeiras, no bairro Cidade Alegria. O telefone para contato é (24) 99861-3390.

