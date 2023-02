vizinha-de-mulher-morta-a-facadas-em-piracicaba-relata-ter-ouvido-gritos-e-pedidos-de-socorro

Principal suspeito é o ex-companheiro. Vizinha diz que quando ouviu a briga acionou a Polícia Militar e o Samu, e o agressor chegou a pedir para que ficasse com a filha do casal. Mulher de 35 anos é morta a facadas em Piracicaba; ex-companheiro é suspeito

Uma vizinha da mulher morta a facadas em Piracicaba (SP), na noite de terça-feira (7), relatou à Polícia Civil ter ouvido gritos antes do crime. Ela também relata que o agressor chegou a pedir para que ficasse com a filha do casal, uma criança de 6 anos, antes de cometer o crime.

O crime ocorreu entre 18h30 e 19h em um residencial localizado na Avenida Laranjal Paulista, no bairro Campestre. O suspeito é o ex-companheiro da vítima, que fugiu do local de moto.

De acordo com a Polícia Militar, a Tamires Marques da Silva recebeu pelo menos seis golpes de faca. A arma do crime foi apreendida. Segundo apuração no local pela EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima tinha se separado do companheiro recentemente, após sete anos de relacionamento.

Conforme o registro da ocorrência, a vizinha relata ter ouvido gritos e pedidos de socorro e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela conta que chegou a ver o autor e que ele pediu para que ficasse com a filha.

A mulher relatou que levou a criança para seu apartamento e depois foi até o apartamento da vítima novamente. Quando entrou, o agressor fugiu e ela viu a mulher caída no box do banheiro, sem roupa e ensanguentada.

Após o caso se tornar público, um outro homem compareceu à delegacia. Ele relatou que tinha um relacionamento de cerca de três semanas com a mulher e que quando o agressor chegou ele estava no apartamento para instalar uma torneira.

Segundo o depoimento, o autor chegou no local com a filha do casal e ele saiu do apartamento. Quando soube do crime, foi até a delegacia dar sua versão.

A filha do casal ficou aos cuidados do irmão da vítima.

O crime

Segundo depoimentos de familiares, o motivo da separação do casal seriam brigas frequentes que vinham ocorrendo deste o Natal. Por causa disso, a vítima foi morar no condomínio sozinha há cerca de dez dias.

Uma fonte próxima à família informou que as brigas não chegaram a ter registro na polícia e a vítima não tinha medida protetiva.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio vão ser analisadas por policiais em busca de pistas sobre o crime e o autor. Até esta publicação ele não foi encontrado.

O velório de Tamires está programado para começar às 20h desta quarta-feira (8), no Cemitério Municipal da Vila Rezende.

Já o sepultamento está programado para quinta-feira (9), às às 10h, na sala 1 do velório do cemitério.

