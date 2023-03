Vizinhos relatam susto e gritos por socorro após funcionário cair de torre de telefonia e morrer em Campinas; polícia investiga

Caso ocorreu em estrutura no Parque Via Norte, na sexta-feira. Segundo a PM, colegas de trabalho da vítima de 22 anos ouviram pedidos de ajuda antes da queda da estrutura de 40 metros. Funcionário de empresa de telefonia morre ao cair de torre em Campinas

Vizinhos do espaço onde está instalada a torre de telecomunicações com 40 metros de onde um jovem de 22 anos caiu e morreu enquanto trabalhava em Campinas (SP), na noite de sexta-feira (3), relataram susto e ter ouvido gritos por socorro. O caso foi no Parque Via Norte e, segundo a Polícia Militar, a vítima despencou descia e finalizava um trabalho de manutenção em antenas.

Duas pessoas estavam junto com o funcionário no momento dos trabalhos e queda. Eles acionaram o resgate do Corpo de Bombeiros, mas quando a corporação chegou ao local a vítima já estava sem vida. O caso foi registrado pela 2ª Delegacia Seccional, no Jardim Londres, como morte suspeita.

A vítima foi identificada como Cleiton Menezes dos Santos e o enterro está previsto para a manhã deste domingo (5) na Vila Alpina, em São Paulo. Veja abaixo posição da empresa onde ele trabalhava.

“Estava dormindo e aí eu ouvi barulho e um grito. Aí a minha mãe veio me acordar, assustada, a gente abriu a sacada e a gente viu um cara gritando. ‘Liga para a ambulância, alguma emergência, que o cara caiu lá de cima’”, falou a estudante Júlia Bezerra.

O autônomo Adriano Bezerra contou que havia ido até uma padaria e, ao retornar, soube do acidente. “Já vi o rapaz gritando que outro tinha caído lá de cima […] Foi muito forte mesmo o barulho, como se fosse batida de carro, de tão alto que foi”, ressaltou. O acidente foi na Rua Pedro Gianfrancisco.

Segundo a Polícia Militar, os colegas da vítima contaram que ela gritou por ajuda antes de despencar.

Jovem caiu e morreu quando trabalhava em torre de 40 m em Campinas

Reprodução/EPTV

Apurações

Um policial militar que atendeu a ocorrência informou que o jovem estava aparentemente com todos os equipamentos de proteção, mas a causa do acidente ainda será apurada.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo (SSP-SP) informou que houve solicitação de perícia no local e exames do Instituto Médico Legal (IML) sobre o corpo.

O que diz a empresa?

O advogado da empresa onde Santos trabalhava, Tony Santtana, destacou que o funcionário usava todos os equipamentos de proteção individual no momento em que houve o acidente.

Polícia apura morte de jovem que caiu de torre de 40 m em Campinas

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vito Califano