vladimir-luxuria-diretta-e-senza-freni-su-barbara-d’urso:-“e’-una-…”

È andata in onda nella serata di martedì 15 marzo 2022 la prima e attesissima puntata de La Pupa e il Secchione Show. A condurre è Barbara D’Urso a proposito della quale Vladimir Luxuria ha espresso delle bellissime parole. L’ex deputata è stata di preciso ospite del Pupa Party ovvero il programma all’interno del quale viene commentata la trasmissione di Italia 1. E proprio durante questo suo intervento nel programma condotto da Andrea Dianetti e Dayane Mello si è espressa sulla celebre conduttrice facendo anche delle importanti rivelazioni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Vladimir Luxuria ospite di Pupa Party elogia Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici televisive più apprezzate, e proprio per tale motivo le vengono spesso affidate trasmissioni di grande successo. Proprio nella serata di martedì 15 marzo la conduttrice è andata in onda su Italia 1 con la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show e nel frattempo Vladimir Luxuria ospite di Pupa Party ha espresso nei suoi confronti delle bellissime parole di stima. “Io sono stata in tantissime sue trasmissioni, non l’ho mai sentita urlare, mai sentita fare una sceneggiata, mai sentita trattare male le persone con cui lavora”, queste nello specifico le parole espresse da Luxuria che ha poi proseguito “Per me questa è una grandissima dote, perché vuol dire avere rispetto nei confronti delle persone e non sempre è così”.

Le parole dell’ex deputata sulla conduttrice: “E’ una guerriera, una combattiva”

Ospite di Andrea Dianetti e Dayane Mello ecco che Vladimir Luxuria ha poi proseguito il suo intervento continuando ad esprimere parole di stima e di elogio nei confronti della celebre conduttrice. Nello specifico proprio la Mello le avrebbe chiesto quali sono le sue aspettative sulla D’Urso, e a tale domanda Vladimir Luxuria avrebbe risposto “E’ una guerriera, una combattiva”. Luxuria ha poi proseguito precisando che la D’Urso è una persona che non mette agitazione e che rispetta davvero tanto le persone con cui è solita lavorare. A proposito della sua conduzione a La Pupa e il Secchione Show ha invece dichiarato “Per me lei essendo una combattiva, una divertente, eroica, che conosce anche le dinamiche sentimentali delle persone, secondo me sarà un successo assicurato” precisando inoltre che anche grazie alla conduzione di Pomeriggio Cinque riesce ad attirare la curiosità dei telespettatori e creare delle dinamiche. L’ex deputata e opinionista ha poi così concluso “Credo che la conduzione di Barbara D’Urso sia una grande garanzia, perchè è una grandissima esperta di reality, credo che il fatto di averlo trasformato in uno show, proprio in un reality sia un valore aggiunto a questa trasmissione”.

Vladimir Luxuria opinionista de L’Isola dei Famosi

L’intervento di Vladimir Luxuria a Pupa Party si è poi conclusa con la rivelazione di alcune anticipazioni su L’Isola dei Famosi. Il reality prenderà il via il prossimo lunedì 21 marzo, a condurre sarà ancora una volta Ilary Blasi mentre invece a ricoprire il ruolo di opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ed ecco che proprio quest’ultima ha rivelato “Ci saranno tantissimi colpi di scena, forse qualcuno riguarderà anche me, non posso dire altro!”.