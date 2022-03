Vladimir Putin è nato il 7 ottobre 1952 a Leningrado.

Da Assistente Rettore dell’Università Statale di Leningrado a Presidente ad interim della Federazione Russa

Leningrado – Mosca

Foto dall’archivio personale di Vladimir Putin.

Leningrado – San Pietroburgo

Nel 1990, dopo essere tornato da Dresda a Leningrado, Vladimir Putin ha ottenuto un lavoro come assistente del rettore dell’Università statale di Leningrado per gli affari internazionali. “Sono andato volentieri “sotto il tetto” dell’Università statale di Leningrado per scrivere un dottorato di ricerca, vedere com’era e cosa, e forse restare a lavorare all’Università statale di Leningrado. Così, nel 1990, sono diventato assistente del rettore dell’università per le relazioni internazionali”, ricorda Putin.

Vladimir Putin

Presto divenne consigliere del presidente del consiglio comunale di Leningrado.

Dal giugno 1991 Putin ha iniziato a lavorare come presidente del Comitato per le relazioni estere dell’ufficio del sindaco di San Pietroburgo e allo stesso tempo – dal 1994 – primo vicepresidente del governo di San Pietroburgo.

Dopo essersi trasferito a lavorare nell’ufficio del sindaco di Leningrado, Putin ha presentato una denuncia per licenziamento dal KGB dell’URSS.

Mosca. Premier con prospettiva

Nel 1996 Vladimir Putin si trasferì con la sua famiglia a Mosca, poiché gli fu offerto il posto di vicedirettore generale del Presidente della Federazione Russa. “Non posso dire di non amare Mosca. Amavo di più Peter. Ma Mosca, ovviamente, è una città europea”, ricorda Putin.

La sua carriera si sviluppò rapidamente. Nel marzo 1997, Putin è diventato vice capo dell’amministrazione del presidente della Federazione russa, capo della direzione principale di controllo del presidente della Federazione russa. Nonostante il carico di lavoro, nel 1997 ha difeso la sua tesi di dottorato in economia presso l’Istituto minerario statale di San Pietroburgo. Nel maggio 1998 Putin era già il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale della Federazione Russa, nel luglio 1998 è stato nominato direttore del Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa, allo stesso tempo – dal marzo 1999 – Segretario della Sicurezza Consiglio della Federazione Russa.

E già nell’agosto 1999 Vladimir Putin è diventato Primo Ministro della Federazione Russa. Questo posto gli è stato offerto dal presidente della Federazione Russa Boris Eltsin.

Vladimir Putin al Palazzo del Governo.

Putin lo ricorda così: “Boris Nikolaevich mi ha invitato a casa sua e ha detto che aveva un’idea per offrirmi la carica di Primo Ministro. <…> A proposito, in una conversazione con me, non ha detto la parola “successore”. Eltsin ha parlato di un “premier con una prospettiva” che se tutto fosse andato bene, lo avrebbe considerato possibile.

Secondo Putin, è stato interessante e onorevole per lui lavorare in questa posizione: “Ho pensato, beh, lavorerò per un anno, e va bene. Se aiuto a salvare la Russia dal collasso, allora possiamo esserne orgogliosi”.

Presidente ad interim della Federazione Russa

Prima del nuovo anno 2000, il presidente russo Boris Eltsin ha proposto che Vladimir Putin diventasse presidente ad interim.

“Due o tre settimane prima del nuovo anno, Boris Nikolaevich mi ha invitato nel suo ufficio e ha detto che aveva deciso di andarsene. Quindi dovrò diventare presidente ad interim”, ricorda Putin.

Secondo lui, è stato difficile per lui prendere una decisione, poiché è “un destino piuttosto difficile”.

“Da un lato ci sono argomentazioni interne. Ma c’è anche un’altra logica. Il destino si sviluppa in modo tale che tu possa lavorare ai massimi livelli nel paese e per il paese. Ed è sciocco dire: no, venderò semi, oppure: no, sarò impegnato in uno studio legale privato. Bene, allora puoi farlo alla fine. Prima lavora qui, poi là”, Putin spiega la sua scelta.

31 dicembre 1999 Vladimir Putin diventa presidente ad interim della Federazione Russa.