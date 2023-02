VLT e linhas de ônibus metropolitanos têm horários especiais devido ao carnaval

Veículos vão operar até terça-feira em esquema diferenciado. Linhas de ônibus metropolitanos e VLT tem mudança de horário na Baixada Santista

Prefeitura de Santos/Divulgação

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU e o VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos), na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, vão operar com tabela de horário especial durante o carnaval.

De acordo com a empresa, na segunda-feira (20), as linhas 901BI, 902, 905, 906, 907, 927, 929, 930, 931, 932, 934, 934EX, 936, 942, 943, 944, 947, 948, 954 e 955 terão programação horária de dias úteis. As demais linhas e o VLT vão circular seguindo os mesmos horário de sábado.

Já na terça-feira (21), todas as linhas intermunicipais e o VLT vão operar com programação de domingo.

Para a quarta-feira de cinzas, dia 22, a programação das linhas 901, 902, 904, 907, 908, 915, 918, 919, 925, 933, 933BI, 937, 938, 939, 944 e 952 será seguindo o horário de sábado.

O VLT e as demais linhas vão operar com programação horária de dias úteis. A operação será acompanhada pela fiscalização do município e os horários e itinerários estão disponíveis no site ou no app da EMTU.

