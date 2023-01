Você conhece os Lençóis Maranhenses?

Nos próximos posts, vou falar sobre a minha experiência nos Lençóis Maranhenses e como essa viagem aconteceu. Os meus seguidores e leitores sabem que temos um time sharing, sistema de troca de hospedagens. Funciona assim: Caso eu não queira ir para a minha base em Orlando, coloco-a à disposição e posso trocar minha semana em qualquer lugar do mundo. O sistema é muito utilizado fora do Brasil e posso afirmar que funciona.



Em março estaria vencendo uma de nossas semanas e, como eu estava muito cansada, pois fiquei o verão todo no Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, precisava preparar-me para atender durante o carnaval. Fiz todas as considerações e, em conversa com minha filha, ela comentou que adoraria conhecer os Lençóis Maranhenses. Foi o suficiente para eu propor a viagem, que precisa de preparo e projeto.



Apesar da época não ser a mais propícia, pois as chuvas iniciam em janeiro e somente em julho e setembro as lagoas estão totalmente cheias, fomos mesmo assim. Em janeiro é o início das chuvas e, por isso, corre-se o risco de não ver o pôr do sol tão especial. Estávamos em três pessoas de gerações variadas, de 57, 24 e 75 anos. Essa informação deve ajudar em sua sua viagem, pois dá uma ótima ideia do que é possível nos Lençóis Maranhenses.



Para organizar os voos, tenha atenção e busque voos diretos, pois existe propostas de voos mais baratos, mas com escalas e com duração de até 7 horas. Particularmente, não recomendo, pois isto pode transformar o seu descanso em um tremendo cansaço. Verifique as tarifas, pode ser melhor ir de Latam e voltar de Gol ou vice-versa.



O voo direto que fizemos foi tranquilo e agradável, mas vai uma dica: Faça sua refeição antes do embarque, pois aquelas mordomias de comer na aeronave não existem mais. O que pode acontecer é um lanche comprado para enganar e são 3 horas de voo direto.



A chegada é na cidade de São Luiz, que não é tão perto dos Lençóis Maranhenses como gostaríamos. São 4 horas de viagens por uma estrada boa, mas pense e planeje bem. Existe translado público que demora 5 horas e os transferes que você precisa contratar com antecedência. Nós alugamos um carro, pois o valor não foi diferente dos translado e tínhamos o carro para fazer algo que quiséssemos. Sempre gosto desta opção.



Ficamos em um flat com uma pequena cozinha e uma boa estrutura, em Barreirinhas. Outra opção são as pequenas pousadas em Atins, por exemplo, que você fica realmente dentro de Lençóis. O transporte para os passeios, mesmo estando de carro, precisa ser com as jardineiras – caminhonetes 4×4 adaptadas para até 10 pessoas, podendo ser contratado um passeio privativo – e pelo rio com voadeiras, barcos para 10 pessoas.



Então é só aproveitar, pois você está no único deserto com água do mundo! A cidade de Barreirinha é cheia de agências credenciadas para a contratação destes serviços. Procure a melhor.



No primeiro dia, iríamos à lagoa Azul dentro do parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Subimos em nossa jardineira, uma caminhonete cabine dupla aparentemente conservada, paramos no supermercado para nos abastecermos de água e algum lanche, e partimos pelas estradas de areias.



Fizemos a travessia do rio Preguiça, entramos no início dos Lençóis Maranhenses e veio a surpresa: o carro quebrou. Ficamos 5 horas no meio do nada. Em uma viagem, nunca sabemos quais estradas iremos seguir, então o melhor é curtir o momento e depois ir em busca do que fazer. Tivemos um dia perdido de passeio, mas também tivemos um aprendizado incrível e a convivência com pessoas maravilhosas.



Entre as opções de passeios, também existe o trekking, que são caminhadas pelas dunas com guias da região, onde as acomodações e refeições são feitas em casas de nativos e habitantes das dunas. As dunas têm 270 km e o turista atleta pode escolher quanto quer realizar. Encontramos um italiano que iria fazer toda a travessia em apenas 3 dias.



Sem dúvida, uma experiência única, mesmo que tenha feito outros desertos anteriormente, pois nos Lençóis Maranhenses tem água e lagoas, sendo absolutamente único. As areias são brancas e finas e o vento é intenso. Mas a continuação dessa história, irei contar no próximo post.

