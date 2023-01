Você sabe a diferença entre alimentos diet e light?

No Brasil, até o ano de 1988, os produtos diet e light eram comercializados apenas em farmácias, e se constituíam basicamente de adoçantes dietéticos. Hoje, são encontrados largamente em mercados comuns, para consumo por qualquer pessoa, e muitas vezes de forma exagerada. Vamos conhecer suas principais diferenças:Alimento dietAlimentos diet são aqueles formulados e/ou padronizados para atender as necessidades dietoterápicas especiais de indivíduos com exigências físicas, metabólicas, fisiológicas ou patológicas particulares. São comuns aqueles isentos de açúcares, sal e gordura.Alimento lightÉ considerado produto light aquele que tem redução mínima de 25% de atributos específicos, como calorias, açúcar, sal, gordura, carboidrato e colesterol. Esses produtos possuem teor reduzido de nutrientes ou de valor energético quando comparados aos alimentos similares.Hoje, trouxe 2 verdades e 1 mito sobre o consumo desses alimentos, confiram:1. Pessoas com diabetes devem tomar cuidado com o consumo de produtos light.Verdade. Alguns produtos, mesmo com redução de calorias ou outros nutrientes, podem ter acréscimo de outras substâncias que podem causar impacto na glicemia, xarope de milho, frutose e maltodextrina, o que é prejudicial às pessoas com diabetes.2. Os produtos diets não são necessariamente mais saudáveis, só por não conterem açúcares em sua composição.Verdade. É preciso avaliar a composição do produto, olhando sempre a lista de ingredientes, uma vez que algumas opções são ricas em adoçantes sintéticos e outros ingredientes dispensáveis à nossa saúde. 3. Os alimentos diets e light são obrigatórios em qualquer dieta para emagrecimento.Mito. Em dietas de emagrecimento, é preciso ter equilíbrio nutricional, com todos os grupos alimentares, de preferência alimentos mais naturais e menos processados. Os produtos light e diet podem não ser opções mais saudáveis, apesar de terem redução de calorias ou ausência de açúcares, sendo extremamente essencial a avaliação rigorosa dos rótulos.

Vittorio Ferla