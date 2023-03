Você sabe por que os urubus são pretos?

Na coluna ‘Histórias Naturais’ desta semana o biólogo Luciano Lima conta essas e outras curiosidades sobre algumas das aves mais incríveis e incompreendidas do planeta. Urubu-de-cabeça-preta é a espécie de urubu mais adaptada à presença humana

Você certamente já observou um urubu na natureza. No Brasil existem cinco espécies diferentes de urubus, e apesar de terem ampla distribuição pelo nosso território essas aves sofrem muito preconceito por boa parte da população, mas eles desempenham um papel ecológico muito importante. O biólogo do Terra da Gente, Luciano Lima, apresenta na coluna de hoje curiosidades fantásticas que vão fazer você olhar para essas aves de uma nova maneira.

No Histórias Naturais da semana passada escrevi sobre as muitas funções das penas das aves. Terminei a coluna explicando por que a garça é branca e deixei uma outra pergunta, literalmente, “no ar” para ser respondida na coluna de hoje: por que os urubus são pretos?

Existem sete espécies de urubus e condores, todos restritos as Américas e reunidos em uma mesma família: Cathartidae. Embora parecidos com os urubus em diversos aspectos, os abutres do Velho Mundo não são parentes próximos dos urubus, mas sim das águias e gaviões.

O urubu-de-cabeça-preta é a espécie de urubu mais comum no País

No Brasil, ocorrem cinco espécies de urubus. Urubu-preto, urubu-de-cabeça-vermelha, urubu-de-cabeça-amarela, urubu-da-mata e urubu-rei. Este último é de certa forma o condor brasileiro, já que é um parente bem mais próximo do condor-andino e do condor-da-califórnia, do que dos outros urubus. A maioria dos urubus brasileiros podem ser encontrados por praticamente todo o país, com exceção do urubu-da-mata, que é uma espécie exclusiva da Amazônia.

As diferentes espécies de urubus e condores tem muitas coisas em comum. Uma das mais chamativas é que entre as fêmeas não existe discussão se “é dos carecas que elas gostam mais”. Já que em todas as espécies não há opção, ambos os sexos são “carecas”, não possuem penas na cabeça. Mas essa não é uma questão “estética” e sim uma adaptação notável para eles não viverem com as penas da cabeça completamente sujas de sangue e restos de carniça. Assim como você não consegue morder sua própria orelha ou pescoço, o bico dos urubus não conseguiria auxiliar na limpeza e manutenção das penas da cabeça, caso eles as tivessem.

Urubu-de-cabeça-vermelha tem ampla distribuição pelo Brasil

A alimentação quase exclusivamente necrófaga dos urubus – do grego, necro = morte, fago = consumir – está associada a diversas outras adaptações evolutivas, incluindo seu sistema digestivo. O consumo de carniça só é possível graças a um suco gástrico incrivelmente ácido, capaz de dissolver até o DNA das suas “presas”. Além disso os urubus estabeleceram parcerias com bactérias extremamente nocivas para outros animais, mas que para essas aves, além de serem inofensivas, ajudam a impedir, através de competição, a proliferação de outros tipos de bactérias.

Ao retirar rapidamente as carcaças de animais mortos da natureza, os urubus prestam um serviço ecológico geralmente definido como “inestimável”. Mas um grupo de pesquisadores argentinos e americanos fez um estudo para tornar estimável em dólares a “conta” desse serviço. De acordo com eles, uma única espécie, o urubu-de-cabeça-vermelha, consome anualmente quase 1,5 milhão de toneladas de carniça por ano. O que custaria em torno de 760 milhões de dólares para ser removida por serviços de limpeza executados por seres humanos.

Urubu não possui penas na região da cabeça

Não por acaso, o grande Tom Jobim, observador de aves fanático que conforme já contei em um outro texto era fascinado por urubus, já louvou em verso no poema “Chapadão” os serviços ecológicos prestados especificamente pelo urubu-de-cabeça-vermelha, também conhecido como camiranga:

“Urubu, santo lixeiro

Tu é da Comlurb, então?

Trabalhando o ano inteiro

Tem décimo terceiro não?

Camiranga meu amigo

Obrigado meu irmão

Que limpa toda sujeira

Desse povo porcalhão

Q’inda por cima te xinga

De feioso e azarão

Doação ilimitada

A uma eterna ingratidão”

Mas voltando a minha dívida e dúvida do último Histórias Naturais… A plumagem predominantemente preta está perpetuada até na palavra “urubu”, que tem origem no tupi e significa “ave preta”, e é quase uma regra entre os urubus e condores. Mas por que os urubus são pretos? Como quase tudo na natureza, aos olhos da evolução, essa não é uma coincidência.

A coloração preta nas aves é causada pela deposição de melanina nos tecidos. Mas além de colorir, a melanina deixa as penas mais resistentes, conferindo maior resistência a desgaste mecânico e contra raios UV.

Para conseguir encontrar carcaças de animais para se alimentar os urubus geralmente precisam voar grandes distâncias, podendo ultrapassar os 300km em um único dia. Ou seja, manter a plumagem bem conservada é algo vital para os urubus e o simples fatos deles serem pretos já ajuda bastante nesta tarefa.

urubu-rei é espécie rara de encontrar em centros urbanos

Além da proteção contra desgaste e raios UV, a melanina confere resistência a um outro grande inimigo das penas: bactérias. Em um estudo realizado na Guiana, pesquisadores americanos demonstraram que bactérias tolerantes a altas temperaturas são muito mais abundantes na plumagem dos urubus do que aquelas que não toleram temperaturas elevadas e que incluem a maior parte das bactérias que degradam penas.

Com base nessa descoberta, os pesquisadores argumentam que, além de eventualmente ajudar a secar as penas molhadas, o comportamento dos urubus tomarem banho de sol de asas abertas seria uma forma de literalmente fritar bactérias que causam danos as suas penas, o que seria facilitado por sua coloração preta que é muito mais eficiente em absorver calor.

“Ahhh Luciano! Então por que o urubu-rei é branco?” Obrigado por perguntar! Ele é a exceção que comprova a regra… O urubu-rei não é inteiro branco, a cauda e as asas são pretas. Exatamente as “peças” do “avião” que precisam estar com a manutenção impecável para se voar bem. O preto é a cor que costuma ser sinônimo de luto, mas para os urubus é o que garante a vida.

*Luciano Lima é biólogo e faz parte da equipe do Terra da Gente

