Você sabia que painéis de energia solar podem ser reciclados?

Com excelente custo-benefício, o sistema de energia solar fomenta a sustentabilidade com placas fotovoltaicas reutilizáveis Em direção a um mundo mais consciente e sustentável, a geração de energia é pauta quando falamos em cuidados ambientais. Conhecida por ser fonte de energia limpa e renovável, a energia solar é uma das grandes apostas para desenvolvimento ecológico, com alta capacidade de suprir a demanda energética sem provocar impactos negativos ao meio ambiente.

Atualmente, mais de 50% da matriz elétrica utilizada no mundo é baseada em combustíveis fósseis, como carvão, óleo, gás natural, em termelétricas, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Essas fontes são extremamente nocivas ao meio ambiente, já que são responsáveis por grande parte de emissão de gases efeito estufa na atmosfera. Diferente da energia solar, que além de obter energia através do Sol, utiliza, dentre outros materiais, o silício na fabricação de seus painéis, sendo este um dos materiais não tóxicos mais abundantes do planeta, encontrado na areia e nos cristais de quartzo, conforme informações da Absolar.

> Saiba como economizar com a conta de luz neste verão

E não para por aí, além de utilizar uma fonte renovável, os materiais utilizados na instalação de um sistema de energia solar podem ser reciclados, prática que traz inúmeras vantagens tanto na esfera econômica, quanto na ambiental, uma vez que a matéria prima é reutilizada.

Alta capacidade de reciclagem

Fabricados com cobre, silício, plástico, alumínio e vidro, de acordo com dados da Agência Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, os módulos fotovoltaicos são materiais com alta capacidade de reciclagem e com longa vida útil, já que podem durar de 25 a 30 anos, ou seja, uma obsolescência extremamente baixa. Ainda, segundo informações levantadas pela associação, 97% dos materiais utilizados nos painéis podem ser reciclados e reutilizados na fabricação de novos módulos. Com essa alta porcentagem de aproveitamento, a reciclagem de um painel solar diminui consideravelmente a quantidade de materiais em aterros sanitários, por exemplo, além de reaproveitar as matérias-primas, diminuindo o custo de produção, tornando-se um recurso útil, renovável e sustentável.

Como exemplo, em termos comparativos, sabemos que 100 toneladas de plástico reciclado, evita a extração de 1 tonelada de petróleo, já 1 tonelada de alumínio resulta em uma economia de 95% de energia elétrica, segundo dados portal do Meio Sustentável.

Descarte consciente

Classificados como resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), pela União Europeia em 2012, o descarte dos materiais utilizados nos painéis fotovoltaicos deve ser feito de forma correta. No Brasil, por exemplo, existe a Lei 12.305/10, que determina as diretrizes, objetivos, metas, meios e ações exigidos para o descarte, atendendo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). O setor ainda mantém diálogo com o Ministério do Meio Ambiente para discutir as responsabilidades do ciclo de vida desses sistemas.

> Como calcular o número de painéis solares para sua casa ou empresa?

O passo a passo para um descarte correto de um painel feito de silício cristalino, conforme dados do Ecycle, envolve algumas etapas, que vão desde a remoção da moldura de alumínio, material 100% utilizável, separação do vidro, sendo este 95% reutilizável, processamento térmico para separação correta das células, finalizando com os wafers de silício sendo decapados antes de serem fundidos em placas reutilizáveis, sendo seu aproveitamento de 85%.

Energia solar para todos

Com tantos benefícios, não é por acaso que a utilização da energia solar segue em crescente no Brasil e no mundo. As facilidades de instalação e a certeza de um descarte ecológico, tornam essa fonte ainda mais atrativa.

> Piscina aquecida inclusive em dias mais frios e com baixo custo? Saiba como

A Topsun, líder do mercado em Santa Catarina, conta com mais de 5.000 projetos entregues em quatro anos e mais de 150 mil placas fotovoltaicas vendidas e instaladas, além de disponibilizar suporte e consultoria para quem deseja instalar um sistema de energia solar tanto em residências quanto em negócios de variados portes.

Ficou interessado? Faça agora mesmo sua simulação no site ou tire todas as dúvidas com um consultor através do WhatsApp (47) 3055-0800.

Leia também

Como funciona a energia solar?

Confira as principais tendências sustentáveis para o futuro

5 formas de aproveitar a energia solar

Vittorio Rienzo