Você viu? Aposta de RO vence Lotofácil, MP denuncia quase 30 por tráfico, prefeitura de Vilhena requisita hospital particular e mais

Veja a seleção com as reportagens mais lidas da semana no g1 RO. Confira quais matérias do g1 Rondônia mais chamaram a atenção dos leitores entre os dias 19 e 25 de fevereiro.

Domingo, 19

Aposta de Cachoeira Paulista fatura mais de R$ 370 mil na Lotofácil

Foto: Marcelo Brandt/g1

Lotofácil: aposta de Porto Velho fatura prêmio de R$ 1,5 milhão

Você viu? Carnaval 2023, operação da PF contra travessia ilegal para os EUA, pirarara gigante em RO e mais

Segunda-feira, 20

Bloco Jatuarana Sul

Divulgação

Três blocos desfilam nesta segunda em Porto Velho; veja programação

Sine de Porto Velho oferta 72 vagas de emprego nesta segunda-feira (20)

Prefeitura de Rolim de Moura, RO, abre processo seletivo com 18 vagas na área da saúde

Terça-feira, 21

Hospital Cooperar é requisitado pela prefeitura de Vilhena, RO

Reprodução

Vilhena, RO, usa estado de emergência e requisita hospital particular para receber pacientes do SUS

Preço médio da arroba do boi gordo se mantém a R$ 227 pela segunda semana seguida em RO

Quatro blocos desfilam nesta terça em Porto Velho; veja programação

Quarta-feira, 22

Dinheiro localizado durante as investigações da Operação Canto da Serpente em RO

Reprodução

MP-RO denuncia quase 30 pessoas por tráfico de drogas e lavagem de capitais

Um fez 70 concursos, outro parou os estudos na 4ª série por falta de transporte: conheça histórias de juízes de RO

TRE-RO abre processo seletivo de estágio para nível médio e superior

Quinta-feira, 23

Beatriz Ferreira Souza, adolescente morta com corte no pescoço

Facebook/reprodução

Suspeito de matar menina de 14 anos premeditou o crime: ‘depois gravou vídeos dela morta e mandou para familiares’, diz delegada em RO

Laudo aponta que adolescente morta com cortes de faca no pescoço em RO estava grávida

Mais de 300 vagas de emprego estão abertas para Porto Velho nesta quinta, 23

Sexta-feira, 24

Rio Madeira em Porto Velho

Saul Ribeiro/Prefeitura de Porto Velho

Rio Madeira chega aos 14 metros e entra em cota de atenção em Porto Velho

Rondônia se mantém em alerta após caso do mal da ‘vaca louca’ ser confirmado no Pará

Homem de 51 anos é preso após se masturbar na frente de criança em Porto Velho

Sábado, 25

Previsão do tempo em Rondônia

Jônatas Boni/G1

Foragido da Justiça de SP por matar e queimar corpo de homem com deficiência é preso em RO

Previsão do tempo: anticiclone na alta troposfera vai provocar temporais em RO no fim de semana

Vito Califano