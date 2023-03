Você viu? apostas de RO na mega sena, resultado preliminar da Seas e e as notícias mais lidas da semana

Perdeu alguma notícia na semana? Veja a lista dos assuntos mais acessados pelos leitores do g1 RO. A semana foi marcada pela história de dois rondonienses que ganharam R$ 123 mil na quina da Mega-Sena e também pela divulgação do resultado preliminar do concurso público da Secretaria de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Além disso, a história de uma motociclista que teve morte cerebral após ser atropelada por um carro de autoescola também chocou os leitores do g1 Rondônia.

Confira algumas das reportagens mais acessadas pelos leitores nesta semana, de 5 a 11 de março.

Domingo, 5

Sucuri foi resgatada por equipe voluntária composta por um biólogo e um bombeiro

Rede Amazônica/Reprodução

Mega-Sena: duas apostas de RO ganham R$ 123 mil na quina

Sucuri resgatada em avenida de Porto Velho é devolvida à natureza

IPTU em Porto Velho: cobrança é suspensa em meio à alta do imposto e reclamação de contribuintes

Segunda-feira, 6

Motociclista colide na lateral de carro de autoescola e morre em Porto Velho

VÍDEO: motociclista tem morte cerebral após se envolver em acidente com carro de autoescola em RO

Homem é denunciado após se passar por cirurgião-dentista em Rondônia

Governo nomeia aprovados no concurso público da PGE-RO

Terça-feira, 7

Palácio Governo de Rondônia; CPA Porto Velho; Palácio Rio Madeira; Sede governo Rondônia

Divulgação

Concurso da Seas: resultado preliminar é divulgado

IPTU em Porto Velho: Prefeito diz que aumento do valor do imposto será diluído em 10 anos

Xamã passa férias em aldeia de Rondônia junto com Txepo e Txai Suruí

Quarta-feira, 8

IBGE abre processo seletivo com vagas para três cidades de Rondônia

Comerciante é detido em flagrante por furto de energia em Porto Velho

Rondônia é o segundo estado do país com maior índice de feminicídios

Quinta-feira, 9

Estradas estão interditadas após forte chuva em Governador Jorge Teixeira, RO

Reprodução/Redes sociais

Estradas estão interditadas e aulas são suspensas após forte chuva em Governador Jorge Teixeira, RO

Operação Piratas: 50 mil litros de diesel são apreendidos no rio Madeira em Porto Velho

Mulher dá à luz na sala de casa com ajuda do companheiro em Vilhena, RO

Sexta-feira, 10

Vigilante foi baleado dentro de escola de Porto Velho

Wanderson Caldeira/Reprodução

Ministério da Justiça autoriza envio da Força Nacional para atuar na Terra Indígena Kaxarari, em RO

Suspeitos invadem escola, roubam arma e atiram contra vigilante em Porto Velho

Acusado de matar esposa dentro de carro de aplicativo é condenado a 16 anos de prisão, em RO

Sábado, 11

VÍDEO: Coletivos denunciam falas transfóbicas de desembargadores no Dia da Mulher: ‘mulheres que nasceram mulheres’

Cabeceira de ponte desmorona após fortes chuvas em Jaru, RO

Motociclista morre após acidente envolvendo ônibus escolar em Porto Velho

