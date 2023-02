Você viu? Carnaval 2023, operação da PF contra travessia ilegal para os EUA, pirarara gigante em RO e mais

Uma seleção de reportagens publicadas no g1 Rondônia com as notícias mais lidas entre os dias 12 a 18 de fevereiro. O começo do Carnaval. Polícia Federal faz operação contra grupo que leva migrantes ilegais do Brasil aos EUA. A pirarara”maceta” no Rio Madeira e mais. Confira as matérias mais acessadas pelos leitores do g1 Rondônia nesta semana:

Domingo (12)

Carnaval 2023: Concentração para Banda do Vai Quem Quer em Porto Velho

Ana Kézia Gomes/g1

Confira a programação do Carnaval 2023 em Porto Velho

Rondônia mantém queda nos casos de Covid e registra duas mortes na 2ª semana de fevereiro

Segunda-feira (13)

Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa suspeita de contrabandear migrantes

PF/Divulgação

PF faz operação contra grupo que faturou R$ 16 milhões levando migrantes ilegais do Brasil aos EUA com ‘coiotes’

Preço da arroba do boi gordo cai e chega a custar R$ 227 em cidades de Rondônia

Terça-feira (14)

Pescador fisga pirarara de 1,5 metros em RO

Wladis Kucharski/Arquivo Pessoal

VÍDEO: pescador fisga pirarara de 1,5 metros e 70 quilos no rio Madeira: ‘uma das maiores que eu já vi’

Mega-Sena: bolão de Porto Velho leva quase R$ 55 mil na quina

Quarta-feira (15)

Droga encontrada em caminhonete

PC-RO/Reprodução

PM de Rondônia morre após troca de tiros com policiais em Goiás; ele estava com 60kg de cocaína

Seduc abre processo seletivo para contratar agentes de alimentação e de limpeza em RO

Quinta-feira (16)

Carnaval é feriado ou ponto facultativo em Porto Velho? Entenda

João Antônio Alves

Carnaval é feriado ou ponto facultativo em Porto Velho? Entenda

Folia em Porto Velho começa nesta quinta-feira com o Galo da Meia Noite; veja programação

Sexta-feira (17)

Banda do Vai Quem Quer – foliões encaram chuva para curtir folia em Porto Velho

João Antônio Alves

Motorista de aplicativo é baleado em frente ao Morar Melhor, em Porto Velho

Banda do Vai Quem Quer e mais 12 blocos desfilam neste final de semana em Porto Velho

Sábado (18)

Banda do Vai Quem Quer – foliões com fantasia

Jaíne Quele Cruz/g1

FOTOS: Banda do Vai Quem Quer volta às ruas de Porto Velho após dois anos

Motorista morre em batida frontal entre carro e ônibus com universitários na RO-459

Mata