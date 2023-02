Você viu? carreta tomba às margens do Madeira, apostas da Mega Sena e as mais lidas da semana em Rondônia

Veja as principais notícias que marcaram a semana em Rondônia. A primeira semana de fevereiro de 2023 foi marcada pelo tombamento de uma carreta carregada de alho às margens do rio Madeira, em Porto Velho e também pelo resultado da Mega Sena, que deixou rondonienses com o bolso cheio de dinheiro.

Abaixo, veja as reportagens mais lidas pelos leitores do g1 RO de 5 a 11 de fevereiro:

Domingo, 5

Mega-Sena acumulada: 7 apostas de Rondônia faturam R$ 165 mil na quina

Defesa de William Homem do Tempo chama atos golpistas de ‘distúrbio’ e diz que cliente não tem relação com terrorismo no DF

VÍDEO: anta, jaguatirica e macacos são flagrados por ‘câmera trap’ passeando por reserva em RO

Segunda-feira, 6

Motorista ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Cacoal, RO

Reprodução

Jovem perde controle de carro, bate em árvore e cinco pessoas ficam feridas em Cacoal, RO

Adolescente de 14 anos é morta com cortes de canivete no pescoço em RO

Comprador de drogas tem identidade descoberta através da voz encontrada no celular de traficante

Terça-feira, 7

Foram cumpridos mandados em Vilhena, Cerejeiras e Colorado D’Oeste

PF/Reprodução

Mensagens interceptadas indicam que presos planejavam matar agentes da segurança pública em Rondônia

VÍDEO mostra momento em que jovem perde controle do carro, bate em árvore e passageiros ‘voam’ em Cacoal, RO

Frase de diretora escolar em reunião de pais gera críticas: ‘Tem vaga na turma, mas não para aluno especial’

Quarta-feira, 8

Populares ajudam a recolher alho que caiu após carreta tombar às margens do Madeira, em Porto Velho

Elaine Santos

Carreta carregada com 30 toneladas de alho tomba às margens do rio Madeira

Seduc abre processo seletivo para contratação temporária de professores em RO

Suspeito confessa ter matado adolescente com quem mantinha relação escondida: ‘pais não sabiam’

Quinta-feira, 9

PF mira grupo suspeito de movimentar R$ 120 milhões em esquema de pirâmide com criptomoedas em RO

Mais 450 novas vagas de cursos gratuitos são abertas no Idep em Rondônia

Colisão entre carro e caminhonete termina com morte na BR-174

Sexta-feira, 10

‘Masculino é a linguagem neutra’, diz autor de lei em julgamento no STF

Empresário morre em colisão frontal entre caminhonetes na RO-391

PF realiza operação contra extração ilegal de madeira em Terras Indígenas

Sábado, 11

Veja lista de blocos e ensaios de Carnaval neste fim de semana em Porto Velho

Trecho da BR-364 em Itapuã do Oeste segue dando prejuízos a motoristas

Ex-namorada idealizou a morte de Juninho Laçador: ‘não aceitou a rejeição’, diz Polícia Civil de RO

