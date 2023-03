Você viu? Dia Internacional da Mulher, sucuri presa em rede, operação Yanomami e mais em RR

Veja as notícias mais lidas no g1 Roraima entre os dias 5 e 11 de março. Perdeu as notícias da semana? Confira abaixo as reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 Roraima entre os dias 5 e 11 de março.

5/03

Força Aérea Brasileira transportou mais de 400 toneladas de suprimentos.

FAB/Divulgação

FAB transportou mais de 400 toneladas de mantimentos em um mês de operação na TI Yanomami

PM acha pista de pouso clandestina com destroços de aeronaves em Roraima

6/03

Sucuri estava amarrada à malha da rede de pesca

Francisco Araújo/Arquivo pessoal

Sucuri de 5 metros se prende em rede de pesca em lago e é salva por delegado em Boa Vista; VÍDEO

Associação cobra R$ 6,6 bilhões da União por danos causados pelo garimpo na Terra Yanomami

7/03

César Carvalho Ormundo, de 30 anos.

Dicap/Divulgação

Acusado de matar menino de 11 anos em batida de carro rompe tornozeleira eletrônica e é considerado foragido em Boa Vista

Detento em saída temporária é preso por estuprar mulher com esquizofrenia em Boa Vista

8/03

Mulheres de Roraima falam sobre protagonismo na luta indígena

Samantha Rufino/g1 RR/Ricardo Stuckert

Futuro, presente e passado: mulheres indígenas de Roraima conquistam protagonismo na defesa aos povos originários

Fisioterapeuta pélvica promove aulão gratuito de ginástica íntima para mulheres em Boa Vista

9/03

Governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), em foto com mulheres beneficiadas por liberação de crédito

Secom/Divulgação

Governo libera R$ 300 mil em financiamento para 70 mulheres empreendedoras de Roraima

Ação entrega kits de ferramentas para uso dos Yanomami em plantações

10/03

Lama predomina estrada e atrapalha fluxo na BR-174

Caíque Rodrigues/g1 RR

Família que perdeu carro em incêndio havia comprado veículo cinco dias antes em Boa Vista

Buracos, lama e motoristas com medo: única rodovia que liga RR ao resto do país, BR-174 tem longo trecho com atoleiros

11/03

Ação da PF em Homoxi, região com forte presença de garimpeiros ilegais

PF/Divulgação

PF retoma controle de comunidade tomada por garimpeiros na Terra Yanomami

Ainda sem atendimento médico e alimentos na Terra Yanomami, lideranças relatam que situação ‘é para entristecer’

