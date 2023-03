Você viu? Estragos causados pelas chuvas, indígenas desabrigados, professor da Unir denunciado por assédio moral e mais

Perdeu alguma notícia na semana? Veja a lista dos assuntos mais acessados pelos leitores do g1 RO. Confira algumas das reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 RO nesta semana, de 19 a 26 de março.

Domingo, 19

Mylla Pereira/g1

FOTOS: Crateras se abrem em trecho da BR-364 em Extrema, RO, e via fica interditada

Cabo da PM é morto a tiros em tentativa de assalto em Porto Velho

Segunda-feira, 20

André Karipuna

Indígenas ficam desabrigados após rio transbordar e alagar aldeia em Rondônia: ‘ninguém nem dorme mais’

Prefeito de Vilhena, RO, é condenado por irregularidade na campanha eleitoral de 2022

Cratera na BR-364: não há previsão para liberação da rodovia entre RO e AC, diz PRF

Terça-feira, 21

Rede Amazônica/Reproduçao

Rio Machado passa de 10 metros e Ji-Paraná entra em alerta para nova enchente

Alta Floresta do Oeste, RO, decreta situação de emergência por causa de enchentes

BR-364 é liberada após 48h de interdição entre RO e AC

Quarta-feira, 22

Prefeitura de Cacoal/Reprodução

Por que está chovendo tanto em Rondônia? Entenda

Rio Madeira ultrapassa 14 metros e entra em cota de atenção em Porto Velho

Anatel libera instalação do 5G em mais três cidades de Rondônia

Quinta-feira, 23

Reprodução/Rede Amazônica

Famílias são resgatadas pela Defesa Civil por causa de cheia do rio Machado em Ji-Paraná, RO

Vereador que havia sido cassado é reintegrado ao cargo em Ariquemes após decisão do STF

Mega-Sena: bolão acerta a quina e leva R$ 133 mil em Ariquemes, RO

Sexta-feira, 24

PC-RO/Reprodução

Estudante denuncia professor da Unir por assédio moral: ‘eu me senti muito ferida, muito atravessada’

Chuvas em Rondônia causam prejuízos para os produtores rurais: ‘café estragou’

Sábado, 25

Reprodução

Casas ficam quase cobertas pela água de rio e indígenas precisam se abrigar em barcos na TI Uru-Eu-Wau-Wau

Feira do Cai N’Água é transferida para antigo terminal de ônibus de Porto Velho

Vito Califano