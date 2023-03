Você viu? Exploração sexual na Terra Yanomami, ‘mãe’ da capivara Jorge e mais em Roraima

Veja as notícias mais lidas no g1 Roraima entre os dias 19 e 25 de março. Perdeu as notícias da semana? Confira abaixo as reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 Roraima entre os dias 19 e 25 de março.

19/03

Irmãs Francisca de Fátima Guimarães Gomes (à esquerda) e Marilene Guimarães Gomes (à direita) foram presas pela PF por suspeita de exploração sexual de mulheres na Terra Yanomami

Reprodução

Irmãs presas suspeitas de recrutar meninas para prostituição em garimpos na Terra Yanomami são levadas à cadeia, em RR

Condutor socorrista do Samu morre em acidente entre moto e carro em Rorainópolis, no Sul de RR

20/03

Mais duas mulheres vítimas de exploração sexual foram resgatadas pela PF quando passavam em barco por fiscalização na Terra Yanomami

PF/Divulgação

Jovens dizem à PF terem sido obrigadas a esconder menstruação com tampão para se prostituir em garimpo na Terra Yanomami

TRE afasta vereador Adjalma Gonçalves após cinco dias no cargo

21/03

Gêmeas com síndrome do envelhecimento viram fenômeno na internet e conquistam fãs

Alvos da PF por exploração sexual em garimpos na Terra Yanomami são violentos e suspeitos de integrar facção

Gêmeas com síndrome do envelhecimento viram fenômeno na internet e conquistam fãs: ‘recebem muito amor’

22/03

Xuxinha ainda guarda recordações da festa de aniversário da capivara Jorge

Caíque Rodrigues/g1 RR e Arquivo Pessoal

‘Mãe’ da capivara Jorge guarda roupas e sente saudades quase 10 anos depois de entregá-la à polícia: ‘ainda lembro do jeitinho dele’

Ibama flagra aeronaves de garimpeiros ilegais ainda em atuação na Terra Yanomami; VÍDEOS

23/03

Aluna soldado da PM colidiu com um poste na madrugada de quinta-feira (23).

PMRR/Divulgação

Crânio é encontrado em avenida na zona Oeste de Boa Vista

Aluna do curso de soldado da PM fica ferida ao perder controle de carro e bater contra poste em Boa Vista

24/03

Eles trabalhavam em uma fazenda

MTE/Divulgação

Trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em RR dormiam em curral

Motorista fica ferido após carro ser atingido por outro veículo e capotar na zona Oeste de Boa Vista

25/03

Viatura usada pelos militares em Pacaraima

Arquivo pessoal

Policiais militares de RR são detidos pelo Exército Venezuelano após ultrapassarem fronteira com o país

Policiais militares de RR detidos na Venezuela devem retornar ao Brasil neste domingo (26)

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa