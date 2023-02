Você viu? Operação contra garimpo ilegal, comissão sobre crise na Terra Yanomami e mais em RR

Veja as notícias mais lidas no g1 Roraima entre os dias 12 a 18 de fevereiro. Perdeu as notícias da semana? Confira abaixo as reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 Roraima entre os dias 12 a 18 de fevereiro.

12/02

Barcos deixam o território Yanomami carregados na terça (7).

AP Photo/Edmar Barros

Governo federal libera acesso de barcos para retirada de garimpeiros da Terra Yanomami

Ministério da Saúde envia testes rápidos de malária a seis regiões na Terra Yanomami

13/02

Ibama queima avião, helicóptero e maquinários de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami

Reprodução/Ibama

FAB prorroga para até 6 de maio liberação de voos privados para saída de garimpeiros da Terra Yanomami

Operação contra garimpeiros destrói quatro aeronaves, trator e seis balsas em uma semana na Terra Yanomami

14/02

Diamantes apreendidos na casa de um dos alvos da operação Auris Alva, que investiga compra de ouro da Terra Indígena Yanomami

Divulgação/Polícia Federal

PF faz operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami; suspeitos movimentam R$ 422 milhões em 5 anos

Quadrilha alvo da PF usou voo comercial para transportar ouro ilegal do território Yanomami, apontam investigações

15/02

Cassiterita apreendida pela PRF

PRF/Divulgação

Roraima tem 14 povos indígenas ameaçados por fuga de garimpeiros da Terra Yanomami

Operação apreende mais de quatro toneladas de cassiterita em depósito em Boa Vista

16/02

Chico Rodrigues

JN

Quem é Chico Rodrigues, senador flagrado com dinheiro na cueca e a favor do garimpo que vai presidir comissão da crise Yanomami

Novo coordenador da Saúde Yanomami em RR é investigado por suspeita de desviar R$ 1,7 mil da conta de indígena

17/02

Avião queimado por fiscais do Ibama na Terra Yanomami

Ibama/Divulgação

Ibama e ANP multam em R$ 12,6 milhões empresas por venda irregular de combustível de aviação a garimpos na Terra Yanamami

Boa Vista tem a quarta menor renda entre as capitais do país, aponta pesquisa

18/02

Idoso segura o próprio anúncio de desaparecido.

Reprodução/Redes sociais

Homem tenta estrangular esposa para tomar celular e é contido pela amiga da vítima em Rorainópolis

Idoso é localizado em pescaria após esposa registrar desaparecimento na sexta de carnaval em RR

