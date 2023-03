Você viu? Piscina em cratera, decisão sobre morte de João Paulo, plano para matar Moro e mais: os destaques da semana no g1 EPTV

Confira o Top-5 com as matérias mais lidas do g1 nas última semana. Entre elas, está um golpe de empresário em Campinas e morte por retroescavadeira em São Carlos. Top 5 g1: churrasco em buraco, golpe de loja de móveis e operação da PF são destaques

O Top-5 das mais lidas do g1 das áreas de cobertura da EPTV, afiliada da TV Globo, na última semana, reúne reportagens que vão de piscina improvisada em cratera a operação da Polícia Federal contra uma facção criminosa que planejava a morte do senador Sérgio Moro (União Brasil).

Entre os destaques, ainda está um golpe aplicado por um empresário que não entrou móveis planejados para moradores de Campinas (SP) e uma decisão sobre a morte do cantor sertanejo João Paulo, que fazia dupla com Daniel . Veja abaixo.

Piscina em cratera

Youtuber improvisa piscina em cratera aberta em rua de Piracicaba

Um youtuber de Piracicaba (SP) encontrou uma maneira inusitada e bem humorada para dar visibilidade a uma cratera aberta no meio de uma rua da cidade. Daniel Gimenes e a equipe com quem trabalha improvisaram uma piscina no buraco e fizeram um churrasco em plena via pública.

O vídeo foi feito na Rua Americo Perissinoto, no Loteamento Santa Rosa. Daniel conta que mora há muitos anos no bairro.

“Essa cratera fica no quarteirão da frente da minha casa. E sempre que a gente passa lá a cratera tá aberta. Meio por baixo, faz uns cinco meses que está aberta. Ninguém toma providências. Eu andei falando com um pessoal que mora mais próximo e o pessoal falou que já fez reclamação e ninguém resolve nada”, conta.

Decisão sobre morte de João Paulo

A viúva de João Paulo, que integrava, ao lado de Daniel, uma das duplas mais importantes da história da música sertaneja, discordou da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em apontar o sertanejo como co-responsável pelo acidente que causou a morte dele, em 1997, quando ele dirigia um carro da montadora BMW.

“Para mim, vai cessar minha angústia, mas paz não. Paz seria se tivesse comprovado que o carro estava com defeito, sem culpa do João Paulo. Agora, não vou ter mais que reviver tudo isso cada vez que um juiz ou relator dá uma sentença. Pra mim, é uma paz e não é, mas cessa uma angústia porque não vamos conseguir trazer o João Paulo de volta. São 25 anos já. Trazer ele para casa, não vai conseguir. Por mais que fosse falado que a culpa foi da BMW, não vai trazer o João Paulo de volta, mas teria a certeza dentro de mim de que se corrigiu um erro”, disse Roseni Barbosa.

Na quinta-feira (23), os ministros mantiveram a condenação da BMW do Brasil e a BMW da Alemanha. A empresa não conseguiu provar que o esvaziamento rápido do pneu que fez com que o cantor perdesse o controle do veículo não era um problema de fabricação. E, por conta disso, será responsável a pagar R$ 150 mil de indenização para Roseni e para a filha Jéssica Reis, que acompanharam o julgamento em Ribeirão Preto.

João Paulo & Daniel em entrevista à EPTV

Golpe de empresário

Moradores de Campinas e Cosmópolis (SP) relatam ter pagado e não recebido móveis planejados comprados em uma loja da metrópole. Além disso, mensagens e áudios obtidos pela EPTV, mostram que o empresário responsável pela marcenaria ainda ameaçou as vítimas.

“Gostoso foi pegar seu dinheiro e ver você aí desesperada. Isso sim está sendo um divertimento”, disse o empresáro.

Uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência contra o empresário por estelionato, ameaça, sequestro e cárcere privado.

Morte por retroescavadeira

Servidor do Saae de São Carlos atropela e mata colega de trabalho com retroescavadeira

Uma câmera de segurança registrou o atropelamento e morte do funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Carlos (SP) Lebel Garcia Silva, de 41 anos, na manhã de quarta-feira (22). (Confira o vídeo acima. As imagens são fortes).

Segundo o Saae, o atropelador é outro funcionário, Milton César Magalhães, de 44 anos, que fugiu após o crime.

O homicídio aconteceu na Rua George Ptak, no Jardim São Paulo, perto de uma unidade da autarquia.

Operação contra facção que planejou morte de Moro

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã de quarta-feira, pelo menos nove pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa que planejou a morte de agentes públicos e autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro (União Brasil).

A Operação Sequaz cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão nos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Dos nove presos, seis foram detidos na região de Campinas após a execução de mandados de prisão.

PF encontrou cofre durante Operação Sequaz

Parte dos suspeitos da região de Campinas chegaram a alugar imóveis perto da residência do senador para monitorar a rotina dele. A motivação dos ataques, segundo a PF, foram decisões de Moro, quando ainda era ministro da Justiça, de transferir presos da facção para presídios federais.

