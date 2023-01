Você viu? Rondonienses ganham na loteria, concurso da Seas, homem preso após passar 18 anos foragido e mais

Confira as notícias mais lidas do g1 Rondônia entre os dias 22 e 28 de janeiro de 2023. Confira o resumo de algumas das principais reportagens e as mais acessadas pelos leitores do g1 RO na semana de 22 a 28 de janeiro.

Domingo (22)

Força tarefa para fazer resgate de indígena perdido em mata de RO

Feriado de instalação de Porto Velho: saiba o que abre e o que fecha no município

Cadela militar, bombeiros e avião compõe força-tarefa para resgate de indígena perdido há 5 dias em mata de RO

Segunda-feira (23)

Tatu-canastra, espécie ameaçada de extinção, é flagrado por morador de Porto Velho

Espécie de tatu mais rara do mundo é flagrada por morador na área urbana de Porto Velho

Escorpião preto ‘invade’ festa de casamento em RO: ‘veneno pode matar uma criança de 14 anos’, diz especialista

Jovem de 22 anos é encontrado morto durante caçada em Espigão D’Oeste, RO

Terça-feira (24)

Concurso da Seas: locais de provas são divulgados para os candidatos em RO

Lotofácil faz 3° ganhador em RO e paga R$ 2 milhões em dez dias

‘O Território’ fica de fora da disputa ao Oscar 2023; conheça história do documentário filmado em Rondônia

Quarta-feira (25)

‘Sem Noção’: Veja flagrante de imprudência no trânsito

Caminhonete de vereadores é filmada a quase 200 km/h em Rondônia

Ifro convoca aprovados na 2ª chamada para realizar matrícula em RO

Mulher cai dentro de bueiro durante temporal em Porto Velho: ‘tá pedindo socorro’

Quinta-feira (26)

Vídeo mostra momento em que jovem é baleado em distribuidora de Porto Velho

Mega-Sena, concurso 2.558: dois moradores de RO acertam a quina e levam quase R$ 60 mil

Acusado de matar esposa em RO é preso após ficar 18 anos foragido

VÍDEO: Jovem é morto a tiros na calçada de distribuidora de bebidas em Porto Velho

Sexta-feira (27)

Operação Arauto, em Ji-Paraná (RO)

Vereadores e servidores públicos de Ji-Paraná, RO, são investigados por lavagem de dinheiro e corrupção

Após 5 anos fechada para obras, EFMM tem novo prazo para reabertura em Porto Velho

Ex-policial que atirou contra jovem em distribuidora de Porto Velho também é suspeito de matar ex-esposa

Sábado (28)

Viaturas da PF durante operação em Rondônia

Operação Sicários: entenda esquema de facção para planejar morte de policiais penais em Rondônia

Concurso da Seas: provas serão aplicadas neste domingo em RO

